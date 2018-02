Les ÉAU accélèrent les efforts de colonisation de l'espace dans le cadre du Premier défi du Mohammed Bin Rashid Center for Future Accelerated Research







Créé par la Dubai Future Foundation, le centre MBR for Future Research oeuvre pour accélérer les ambitions spatiales des ÉAU

Dans le cadre de leur engagement à accélérer les activités mondiales d'exploration spatiale, les ÉAU lancent le Space Challenge (Défi de l'Espace) doté d'un fonds de subvention mondial dédié. Ce fonds apporte son soutien à des projets ambitieux émanant de tous les domaines de la recherche qui étudient des idées et des concepts permettant d'envisager la colonisation de l'espace. Le défi a pour objectif d'attirer des esprits brillants du monde entier, quels que soient leur discipline, leur parcours ou leur origine.

Les ÉAU ont annoncé une subvention de démarrage dédiée s'élevant à 2 millions AED destinés au Space Challenge. Elle vise à financer les propositions explorant des idées novatrices et à développer de nouveaux modèles opérationnels permettant de vivre et de travailler dans l'espace. Les fonds seront utilisés pour solliciter des propositions de projet émanant de diverses disciplines via une plateforme de crowdfunding de nouvelle génération intitulée « Guaana », dont le modèle innovant réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour financer les idées porteuses.

Créé par la Dubai Future Foundation (DFF), le Mohammed Bin Rashid Centre for Accelerated Research a fait de l'exploration spatiale l'un de ses premiers défis mondiaux.

Le PDG de la Dubai Future Foundation, Khalfan Belhoul, a déclaré : « Les ÉAU se sont engagés dans une voie ambitieuse pour mener la course spatiale mondiale, avec la création de la première ville sur Mars selon le projet Mars 2117. La recherche spatiale représente la prochaine étape logique dans la quête que poursuit l'humanité pour survivre et étendre ses connaissances. C'est aussi un moyen novateur de préserver les cultures, les sociétés et les économies humaines. Le Défi sur la colonisation de l'espace du centre Mohammed Bin Rashid que nous lançons aujourd'hui est destiné à apporter un soutien aux esprits créatifs, aux idées non conventionnelles, aux concepts innovants et à la recherche. »

Le défi de l'espace se compose de trois catégories : la première tourne autour de la Colonisation de l'espace. Elle vise à développer des plans pour établir les lieux susceptibles d'accueillir durablement une communauté humaine d'au moins 100 personnes. Elle explore des questions comme l'automatisation de la construction, l'énergie, l'alimentation, l'eau, le chauffage et la climatisation, tout en tenant compte du facteur humain.

Le deuxième défi, la Terraformation et l'écologie spatiale, s'intéresse à la création d'environnements viables à long terme, en formulant des stratégies pour la terraformation responsable de structures près de la Lune, de Mars, d'astéroïdes et d'autres habitats orbitaux.

Le troisième défi, l'Économie, Modèle d'entreprise et Gouvernance, vise à développer des plans stratégiques pour optimiser l'économie et l'utilisation des ressources, en écrivant des scénarios qui identifient les partenaires du secteur privé intéressés par la conduite d'activités commerciales dans l'espace. Le défi consiste aussi à s'assurer de la bonne gouvernance en proposant des politiques nationales qui sensibilisent la société à une colonisation pacifique dans l'espace.

Les candidatures peuvent être envoyées à partir du 10 février 2018, pendant un mois, à l'adresse : http://www.mbrspacechallenge.ae

