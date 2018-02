Fort de ses 150 000 participants, l'Office franco-québécois pour la jeunesse donne le coup d'envoi des célébrations de son 50e anniversaire







MONTRÉAL, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - En ce jour anniversaire de sa création en 1968, l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) a fait l'annonce de la programmation spéciale qui marquera son 50e anniversaire tout au long de l'année.

C'est en 1967, pendant sa visite au Québec, que le Général de Gaulle avait proposé à Daniel Johnson, premier ministre québécois, de créer un Office franco-québécois pour la jeunesse. Le 9 février 1968, c'était chose faite! Depuis lors, l'OFQJ a généré des centaines d'actions; soutenu la mobilité de quelque 150 000 jeunes âgés de 18 et 35 ans; créé des partenariats persistants; et, avant tout, favorisé la création d'un réseau d'amitié franco-québécois qui fait aujourd'hui envie.

À travers des programmes axés sur le développement et le perfectionnement professionnel touchant les secteurs économique, culturel, académique et social, l'OFQJ encourage le développement professionnel et l'employabilité des jeunes adultes de tout statut social.

La coprésidente du comité d'honneur du 50e anniversaire et ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, qui était présente à la cérémonie, a souligné que « La mobilité jeunesse est résolument ancrée dans la Politique québécoise de la jeunesse 2030 et la nouvelle politique internationale du Québec » elle a ajouté que « le soutien apporté à l'OFQJ illustre bien la détermination du Gouvernement à poursuivre l'adaptation de notre société à un monde en constante mouvance en s'appuyant sur notre jeunesse, en lui faisant confiance et en l'outillant pour l'avenir ».

Pour le secrétaire général de l'OFQJ, Michel Robitaille, ce cinquantième « célèbre la réussite personnelle et professionnelle de 150 000 jeunes qui ont fait confiance à l'OFQJ pour ce qui fut, dans plusieurs cas, une première expérience de mobilité internationale qui a marqué de façon positive leurs parcours professionnels ». De toute évidence, cette immersion dans l'hexagone a été réussie pour les membres du comité d'honneur québécois du 50e qui sont tous des « anciens participants » de l'OFQJ : Nicolas Duvernois, Louise Fréchette, Dany Laferrière, Pauline Marois, Jeannot Painchaud, Virginia Pésémapéo Bordeleau, Fred Pellerin, Karine Vallières, Daniel Vézina, sans oublier la coprésidente d'honneur, Christine St-Pierre, qui elle aussi a fait un stage en France soutenu par l'OFQJ au début des années '80.

Une année de célébrations

Les festivités du 50e anniversaire de l'OFQJ se déclineront au Québec, en France et dans le monde francophone à travers des événements initiés par l'OFQJ et/ou ses partenaires de longue date. Au Québec, la Fédération des cégeps, Cinémania, le Festival du Film de l'Outaouais, le Festival international de la chanson de Granby, le Laboratoire d'agriculture urbaine, le Rassemblement des jeunes chambres de commerce du Québec, le réseau M et la semaine numérique de Québec sont parmi les partenaires qui célébreront l'anniversaire. Le point d'orgue des célébrations au Québec sera le Grand gala de l'excellence et de l'amitié franco-québécoises qui se tiendra au Centre des congrès de Québec le 7 octobre. Le programme complet des évènements du 50e est disponible sur le site dédié 50ans.ofqj.org/

La cérémonie de lancement a aussi donné lieu à l'ouverture de deux lettres mises sous scellé en 1993 dans le cadre d'un concours épistolaire «?Lettres à un enfant qui aura 25 ans... dans 25 ans?». Ce concours avait été organisé, en partenariat avec la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), dans le cadre du 25e anniversaire de l'OFQJ. Pour l'occasion, l'artiste et romancière Guylaine Saucier, lauréate du concours en 1993, a lu la lettre qui lui avait mérité de se rendre au Salon du livre du Mans, en France, et de voir conservé son écrit aux côtés de correspondances illustres d'écrivains québécois tels Émile Nelligan.

Une nouvelle édition de ce concours épistolaire a été lancée sous le même thème, toujours en partenariat avec BAnQ. L'artiste visuelle, romancière, et membre du Comité d'honneur du 50e de l'OFQJ, Virginia Pésémapéo Bordeleau sera la présidente du jury. L'appel à candidatures pour ce concours se trouve sur lojiq.org/concoursepistolaire.

