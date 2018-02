Sisu lance un rappel volontaire de produits







VANCOUVER, British Columbia, 9 février 2018 /CNW/ - Sisu Inc. a annoncé aujourd'hui un rappel volontaire de certaines de ses vitamines en raison d'un défaut de conditionnement.

Ce défaut a été causé par une anomalie de fabrication de quelques bouteilles en verre de 100 cm3 utilisées pour le conditionnement de certaines vitamines Sisu d'octobre 2015 à mars 2016.

Précisément, une anomalie au cours du processus de fabrication a résulté en un petit morceau de verre resté attaché à la surface intérieure du fond de la bouteille alors qu'elles étaient moulées. Ce fragment pourrait se détacher pendant le conditionnement normal et les méthodes de manutention, et pourrait constituer un danger potentiel pour la santé en cas d'ingestion. La compagnie n'a reçu qu'une plainte et il n'y a pas de lésions associées à ce défaut connues.

Nous avons récemment été informés de ce défaut par la plainte d'un client et prenons les situations de ce genre au sérieux. Une fois informée, la compagnie a pris des mesures de précaution pour assurer la sécurité des clients. Sisu a avisé Santé Canada ainsi que le fabricant et les distributeurs des bouteilles défectueuses et a commencé le processus de rappel volontaire. Nous envisageons de saisir cette occasion pour évaluer tous les processus et les procédures afin d'assurer la sécurité et la qualité du conditionnement utilisé pour l'ensemble de nos produits.

Les produits suivants sont inclus dans ce rappel volontaire:

Sisu Code Description UPC Lot Numbers 1364 Sisu Chromium, 90 veg caps 777672013644 5I2503U79, 5I2503V2K, 5L2223V2K, 5L2223XVJ, 6C3743YB3, 6C37440LW, 6F14240LW, 6F14242NP, 6G21742NP 2660 Sisu CinnaMax, 60 veg caps 777672026606 6H1704062, 6H17041HF, 6L129437G 1038 Sisu Cool B-50, 60 veg caps 777672010384 6B2103VK7, 6B2103WQW, 6B2203WQW, 6B32242VA, 6G15742AW 1306 Sisu Dophilus Plus Extra Strength, 60 veg caps 777672013064 6F2203Y98, 6H23340PL, 6I206425R, 6L16543CP, 6L17243CP 1009 Sisu Folic Acid, 90 caps 777672010094 5K2503UP9 1024 777672010247 5K2503V8N, 5K2523V8N, 6C3663WYG, 6C3663YU1, 6E1573YU1, 6E15741BM, 6F17441BM, 6F174436J 4106 Sisu Full Spectrum, 30 soft gels 777672041067 6C2643WZN, 6C2653X5G, 6G1203ZZP, 6G12040EM, 6I19741BH, 6J24543UH, 6J2454408 1421 Sisu Garlic 250mg, 120 tabs 777672014214 5L2093VTJ, 5L2093Y8S, 6C3063Y8S, 6C3064160 1015 Sisu Gentle Iron 25mg, 60 veg caps 777672010155 6B3183VGN, 6B3183WFW, 6E2423Y67, 6G0723ZR4, 6I240428G, 6L199444E 2608 Sisu Iron 40mg, 90 veg caps 777672026088 5K2683V02 2589 Sisu Melatonin 10mg, 90 tabs 777672025890 5I3033TYJ, 6B1783W7T, 6B3083W0Q, 6I17941E0 1447 Sisu Menoease, 60 veg caps 777672014474 6F1803Y95, 6F18040Z0, 6I172418P 1314 Sisu Mulit Enzymes Plus, 120 veg caps 777672013149 5J1773UQG, 5J1773XEK, 6C3853XEK, 6C3853ZSN, 6C38543XZ, 6K2564420 1309 Sisu Multi Enzymes, 120 veg caps 777672013095 5L1223UPY, 5L1223WYJ, 6E1644036, 6E164444H, 6K146444H 1327 Sisu Multi Enzymes Extra Strength, 60 veg caps 777672013279 5J1783VN5, 5J1783YGA, 6J137441Z 1418 Sisu Nature's Defence, 60 caps 777672014184 5C1653UPA, 5L1783UPA, 5L1783WGF, 6A30941HG 1050 Sisu Rhodiola Stress, 60 veg caps 777672010506 5L2493VGR, 5L2503XER, 6C2673XER, 6C2673ZSH, 6C2703ZSH 2668 Sisu Sweet Dreams, 60 caps 777672026682 6H17240EB, 6H17241KF 2638 Sisu Ubiquinol QH (CoQ10) 50mg, 60 soft gels 777672026385 5E1683X2T, 6C26240PM 2648 Sisu Ubiquinol QH (CoQ10) 100mg, 60 soft gels 777672026484 6C2173VSK, 6C2173YSK, 6F2263YSK, 6H32541FW, 6H325432M, 7A24644AS, 7A24744AS 2561 Sisu Vitamin D 1000IU 400 tabs 777672025616 5K1753UBJ, 6C3043WB6, 6C3183WB6, 6C3183XES, 6C3183XPR, 6C3183ZTA, 6G2073ZTA, 6G207415T, 6H191415T 1107 Sisu Vitamin E 400IU, 90 soft gels 777672011077 5K2963UQ8, 5K2963XEN, 6B320415V, 6B320422F 1091 Sisu Zinc Citrate 30mg, 90 veg caps 777672010919 5H1593UZ6, 6A2963W62, 6A2963YNJ, 6A2973YNJ, 6E1823YNJ, 6E1824039, 6E1834039 1137 Sisu Zinc 23mg , 30 lemon lime lozenges 777672011374 6A35040Z6

Les consommateurs qui ont un de ces produits en leur possession doivent retourner le produit à l'établissement de détail où ils l'ont acheté pour un remboursement complet ou un échange. Les produits doivent être retournés d'ici le 31 mars 2018. Les clients qui auraient des questions supplémentaires peuvent contacter le service à la clientèle de Sisu au 1-800-663-4163, ou par courriel à info@sisu.com.

PERSONNE-RESSOURCE MÉDIAS :

Jodi Katz

631-200-7491

jkatz@nbty.com

