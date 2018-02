Le Rapport sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance et la Déclaration annuelle 2017 de BMO Groupe financier sont maintenant disponibles en ligne







MONTRÉAL et CHICAGO, le 9 févr. 2018 /CNW/ - BMO Groupe financier a publié son Rapport sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (rapport ESG) 2017. Le rapport peut être téléchargé à l'adresse https://www.bmo.com/cr/files/BMO_ESG_PAS2017fr.pdf.

Le rapport ESG 2017 définit les questions environnementales, sociales et de gouvernance les plus importantes pour l'entreprise et ses parties prenantes, et comprend la Déclaration annuelle de la Banque de Montréal, de la Société hypothécaire Banque de Montréal, de BMO Société d'assurance-vie et de BMO Compagnie d'assurance-vie.

« Nos intérêts ont toujours été étroitement alignés sur ceux de nos parties prenantes », a rappelé Simon Fish, conseiller général et président du Conseil de la durabilité de BMO Groupe financier. « En 2017, nous avons mobilisé notre équipe de vente et lui avons donné pour mission d'écouter attentivement les préoccupations de nos parties prenantes et d'incarner les différences qui nous ont permis de demeurer à l'écoute et sensibles à leurs besoins. »

Quelques réussites de BMO en 2017 :

BMO est demeuré carboneutre depuis 2010 et s'est donné un nouvel objectif quinquennal de réduction de 15 % de ses émissions absolues de carbone par rapport à 2016.

s'est donné un nouvel objectif quinquennal de réduction de 15 % de ses émissions absolues de carbone par rapport à 2016. Nous avons aligné nos principaux enjeux ESG sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et retenu les cinq objectifs de développement durable sur lesquels nous croyons que BMO peut exercer le plus d'influence.

BMO a contribué à recueillir 6,4 milliards de dollars de financement par emprunts et par actions d'entreprises actives dans le secteur des énergies renouvelables, et a octroyé 4,2 milliards de dollars d'engagements de prêt à des entités et projets du secteur des énergies renouvelables.

Nous avons établi nos objectifs Vision2020 pour une représentation diversifiée au sein de notre effectif afin de nous aider à conserver notre position de leadership de la diversité au sein du secteur bancaire.

Nous avons versé 62,3 millions de dollars en dons à des organismes de bienfaisance enregistrés et à organismes sans but lucratif du Canada et des États-Unis.

Notre rapport ESG a contribué à la performance exceptionnelle de BMO par rapport à divers classements et indices :

Indice Dow Jones de développement durable en Amérique du Nord (2017/18) pour la 13 e année d'affilée.

année d'affilée. Prix des meilleures pratiques ESG de 2017 de Thomson Reuters/S-Network (le classement le plus élevé parmi les institutions financières à l'échelle mondiale).

Indice d'égalité des sexes dans le secteur des services financiers de Bloomberg (2018) pour une troisième année consécutive.

