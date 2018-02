Invitation aux médias - Rendez-vous Québec à la foire Magic de Las Vegas







QUÉBEC, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, accompagnera une délégation de 80 entreprises québécoises de l'industrie de la mode à la foire Magic de Las Vegas. Organisée par le UBM Fashion, cette foire commerciale se déroule du 12 au 14 février 2018 au Mandalay Bay Convention Center.

Pour une première fois à la foire Magic, la galerie MontréalStyle permettra aux exposants et aux artisans de l'industrie québécoise de la mode d'augmenter leur visibilité et de saisir de nouvelles occasions d'affaires. En plus des rencontres et activités auxquelles elle participera, la vice-première ministre prononcera une allocution à la réception Rendez-vous Québec, organisée par Export Québec et la grappe mmode.

Les représentants des médias qui souhaitent être informés des activités ministérielles sont priés de transmettre leurs coordonnées à l'adresse courriel suivante :

gabrielle.tellier@economie.gouv.qc.ca

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Communiqué envoyé le 9 février 2018 à 17:19 et diffusé par :