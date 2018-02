Déclaration de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national







OTTAWA, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Compte tenu de la récente couverture médiatique sur le programme du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard à l'intention des grands-parents et des fournisseurs de soins, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, a fait la déclaration suivante :

L'Agence du revenu du Canada est consciente que les crédits et les prestations, comme l'allocation canadienne pour enfants, sont importants pour ceux qui les reçoivent. C'est pourquoi elle travaille en étroite collaboration avec les provinces et les territoires afin de s'assurer que tous les Canadiens ont accès aux prestations et aux crédits auxquels ils ont droit. De juillet 2016 à janvier 2018, dans l'ensemble de l'Île-du-Prince-Édouard, la somme de 159 220 000 $ a été versée en allocation canadienne pour enfants, ce qui représente un avantage considérable pour les familles de la province.

Aucune révision de l'allocation canadienne pour enfants n'est en cours à l'Agence du revenu du Canada. L'allocation est une prestation fondée sur le revenu, qui apporte aux familles qui y ont droit un soutien financier non imposable.

L'Agence examine la version provisoire de la politique que le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard lui a soumise le 7 février dans un effort de répondre à ses préoccupations au sujet de son programme à l'intention des grands-parents et des fournisseurs de soins. L'Agence poursuivra le dialogue avec les représentants de l'Île-du-Prince-Édouard afin de fournir l'information et l'aide en temps opportun, et espère avoir des discussions profitables.

