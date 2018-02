Entente de principe entre la FMSQ et le gouvernement







MONTRÉAL, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - À la suite de l'entente de principe survenue avec le gouvernement du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) réserve ses commentaires jusqu'au moment où les textes finaux seront complétés puisque certains éléments sont toujours sujets à discussion.

Dans l'intervalle, forte d'un important vote d'approbation de son instance décisionnelle, l'Assemblée des délégués qui s'est réunie hier, la présidente de la FMSQ, Dre Diane Francoeur, a confirmé les grands principes découlant du blitz de négociation commencé en décembre dernier.

« Cette entente est en droite ligne avec les demandes et les orientations de nos membres, des présidents de nos associations médicales affiliées et de notre instance décisionnelle, l'Assemblée des délégués. La FMSQ a maintes fois réitéré sa volonté de négocier une entente portant sur la détermination des conditions de travail des médecins spécialistes. Nous avons obtenu ce droit.

« Cette entente confirme aussi que les deux parties s'engagent de façon très concrète à améliorer l'accessibilité aux services et aux soins en médecine spécialisée.

« Avec le gouvernement, nous convenons de l'absolue nécessité d'avoir un système public de santé fort. Nous voulons améliorer les choses pour obtenir des résultats le plus rapidement possible. Cette entente instaure donc un nouveau partenariat entre les médecins spécialistes et le gouvernement pour que nous travaillions ensemble. »

La Fédération des médecins spécialistes du Québec regroupe plus de 10 000 médecins spécialistes détenant une certification dans l'une des 59 spécialités médicales reconnues.

La FMSQ n'émettra pas d'autre commentaire sur l'entente de principe à ce stade-ci.

