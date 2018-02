Ouverture des bureaux d'Ubisoft à Saguenay - Stimuler l'innovation dans les régions en misant sur leur expertise, leur savoir-faire et leur créativité







SAGUENAY, QC, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les bureaux d'Ubisoft à Saguenay ont été inaugurés aujourd'hui. D'ici la fin de l'année, vingt personnes s'ajouteront aux vingt employés déjà en place. Rappelons qu'il s'agit de la première antenne de l'entreprise en région. À terme, dans cinq ans, Ubisoft Saguenay souhaite pouvoir compter sur une équipe de 125 personnes. La décision d'Ubisoft d'ouvrir un studio à Saguenay constitue une belle marque de confiance envers le talent, la créativité et le dynamisme de la région. Ici, comme partout au Québec, de plus en plus d'entreprises choisissent d'investir, ce qui favorise la création d'emplois de qualité et contribue grandement à améliorer la qualité de vie de nos familles.

Rappelons que le Gouvernement du Québec a annoncé, plus tôt cette semaine, la mise en oeuvre de 18 pôles régionaux d'innovation, dont un au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils constitueront des lieux de convergence soutenant l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation. Ils auront pour objectif de stimuler la collaboration et la concertation entre les différents acteurs socio-économiques. Ils permettront également d'orienter les entrepreneurs actuels, ou en devenir, vers des services d'accompagnement spécialisés ou encore de les aider à saisir des occasions d'affaires, de concert avec les partenaires régionaux existants. L'entreprise Ubisoft a d'ailleurs souligné aujourd'hui qu'elle contribuerait à son implantation avec les différents partenaires de la région.

Citations :

« Depuis 2014, le Québec va mieux : la consommation et les investissements sont à la hausse et le chômage est à un plancher historique. Cette économie forte qui définit le nouveau Québec du 21e siècle doit être présente dans toutes nos régions et dans tous les secteurs. Pour y parvenir, notre gouvernement est fier de soutenir des entreprises comme Ubisoft, qui décident de s'établir dans nos régions. En plus de créer des emplois de qualité, celle-ci favorisera non seulement le développement de l'économie, mais aussi de la formation offerte au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec les pôles d'innovation, c'est la solution pour permettre à nos jeunes d'étudier, de réaliser leurs rêves et d'aller au bout de leurs ambitions, et ce, où ils le désirent. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec, responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Roberval

« L'inauguration d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour notre région, et il n'y a aucun doute qu'Ubisoft a fait le bon choix en misant sur le talent et la créativité des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au cours des dernières années, nous avons travaillé à diversifier l'économie des régions et à créer un environnement d'affaires attrayant pour les entreprises, ce qui permet d'offrir à nos jeunes des emplois de qualité dans des créneaux qui les intéressent. Je suis convaincu que cette initiative inspirera d'autres grands joueurs, que ce soit dans l'industrie du jeu vidéo ou dans d'autres secteurs technologiques, à étendre leurs activités à la grandeur du Québec. »

Serge Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants

Dans le cadre de son projet Horizon 2027, Ubisoft prévoit investir 780 millions de dollars et créer 1 000 emplois au Québec d'ici 2027.

L'industrie québécoise du jeu vidéo compte sur une main-d'oeuvre d'environ 11 000 personnes réparties dans plus de 140 entreprises, ce qui lui confère une position de meneuse au Canada et une place importante dans le monde.

et une place importante dans le monde. Le crédit d'impôt remboursable pour la production de titres multimédias a été instauré afin de favoriser l'émergence et le développement de l'industrie du jeu vidéo au Québec. Il a permis au Québec de se positionner comme chef de file dans le secteur et comme pôle d'excellence à l'échelle internationale.

