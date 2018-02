RBC modifiera la présentation d'une partie de son information financière conformément aux règles comptables de la norme IFRS 9







TORONTO, le 9 févr. 2018 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a publié aujourd'hui le modèle de document d'information financière complémentaire qu'elle propose d'adopter conformément à la nouvelle norme internationale d'information financière 9, Instruments financiers (norme IFRS 9).



Le modèle proposé est accessible sur le site Web Relations avec les investisseurs pour permettre aux lecteurs de mieux comprendre la communication de l'information financière de RBC dans le contexte de ces changements de règles comptables.

Comme elle l'a déclaré dans son rapport annuel 2017, RBC a adopté la norme IFRS 9 le 1er novembre 2017. Conformément aux dispositions de transition à la norme IFRS 9, RBC a choisi de ne pas retraiter l'information financière des périodes correspondantes. Par conséquent, toute l'information des périodes correspondantes sera présentée conformément à la réglementation comptable de la norme IAS 39, comme il est indiqué dans le rapport annuel 2017 (Note 2).

Il est possible que le document d'information financière complémentaire du premier trimestre de 2018 reflète d'autres perfectionnements. RBC prévoit fournir des renseignements supplémentaires sur l'incidence de la norme IFRS 9 dans son rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2018, qui sera publié le 23 février.

