Avis aux médias - Lancement des programmes fédéraux du Partenariat canadien pour l'agriculture







OTTAWA, le 9 févr. 2018 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Lawrence MacAulay lancera des activités et des programmes fédéraux dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture afin d'aider le secteur agroalimentaire à innover, à croître et à prospérer. Les médias sont invités à assister à une séance d'information technique avec les représentants du Ministère avant l'annonce du Ministre.

Événement

Séance d'information technique avec les représentants du Ministère suivie d'une annonce du ministre.

Date

Mardi 13 février 2018

Heure

Séance d'information technique : 14 h (heure locale)

Annonce : 15 h 45 (heure locale)

Lieu

Séance d'information technique :

Téléconférence

Numéro local, sans frais : 613-960-7518

Numéro à composer (Canada et États-Unis) : 866-805-7923

Code : 7123815#

Annonce :

Salles de bal Provinces, Confédération I/II

Hôtel Westin - 4e étage

Ottawa (Ontario)

Pour recevoir un communiqué sous embargo par courriel avant le début de la séance d'information, veuillez communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada, Halifax

Communiqué envoyé le 9 février 2018 à 16:06 et diffusé par :