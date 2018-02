BMO Gestion d'actifs inc. annonce une modification de l'évaluation du risque de certains FNB BMO







MONTRÉAL, le 9 févr. 2018 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a annoncé aujourd'hui une modification de l'évaluation du risque de certains fonds négociables en bourse (FNB)*, avec prise d'effet immédiate.

Ces modifications découlent de l'examen annuel standard qui a été effectué** au moyen de la nouvelle méthodologie de classement du risque de placement annoncée dans le Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif. Aucun changement substantiel n'a été apporté aux objectifs et aux stratégies de placement, ni à la gestion des FNB BMO.

Voici les modifications apportées à l'évaluation du niveau de risque des fonds :

Symbole Nom du FNB Niveau actuel Nouveau niveau BANK FINB BMO banques mondiales couvert en dollars canadiens Moyen à élevé Élevé DISC FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens Moyen Moyen à élevé INSR FINB BMO assurance mondiale couvert en dollars canadiens Moyen Moyen à élevé ZBK FINB BMO équipondéré banques américaines Moyen à élevé Élevé ZEO FINB BMO équipondéré pétrole et gaz Moyen à élevé Élevé ZHP FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens Moyen Moyen à élevé ZHY FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars cdn Faible à moyen Moyen ZIC FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme Faible Faible à moyen ZIC.U FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (USD) Faible Faible à moyen ZMU FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens Faible Faible à moyen ZPH FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens Faible à moyen Moyen ZPW FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines Faible à moyen Moyen ZPW.U FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (USD) Faible à moyen Moyen ZQQ FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens Moyen Moyen à élevé ZTL FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme Faible à moyen Moyen à élevé ZTL.U FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (USD) Faible à moyen Moyen ZTM FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme Faible Moyen ZTS FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme Faible Faible à moyen ZUB FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens Moyen à élevé Élevé ZUP FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines Moyen Moyen à élevé ZUP.U FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (USD) Moyen Moyen à élevé ZVC FINB BMO MSCI Canada valeur Moyen Moyen à élevé

Ces modifications figurent dans les prospectus des FNB BMO et dans chaque sommaire applicable qui ont été déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et sont datés du 2 février 2018.

Pour obtenir plus de renseignements sur les FNB BMO, allez au : www.bmo.com/fnb .

*Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

NasdaqMD, OMXMD, NASDAQ OMXMD, Nasdaq-100MD et Nasdaq-100 IndexMD sont des marques déposées de The NASDAQ OMX Group, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « Sociétés »), et BMO Gestion d'actifs inc. est autorisée à les utiliser. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et le caractère opportun du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens; ce FINB n'est pas émis, ni cautionné, ni vendu, ni promu par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens.

Les fonds négociables en bourse ou titres mentionnés dans la présente ne sont pas commandités, approuvés, ni promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou valeurs mobilières ou tout indice sur lequel de tels fonds ou titres sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc et tout fonds lié.

