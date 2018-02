L'excellence est unique : Le Comité paralympique canadien lance une nouvelle campagne avant les Jeux paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018







La campagne met en valeur les qualités uniques des athlètes paralympiques canadiens et l'exploit que représente le fait de gagner une médaille paralympique

Les messages publicitaires mettront en vedette des athlètes en ski para-alpin, en para-hockey sur glace et en curling en fauteuil roulant et seront dévoilés pendant la fin de semaine

OTTAWA, le 9 févr. 2018 /CNW/ - Alors que les meilleurs athlètes paralympiques de la nation se préparent à concourir aux Jeux paralympiques d'hiver, le Comité paralympique canadien, de concert avec BBDO Canada, lance aujourd'hui une nouvelle campagne de marque exaltante d'Équipe Canada pour PyeongChang 2018 intitulée L'excellence est unique : Voyez-la.

Avec l'objectif d'accroître la sensibilisation et le soutien aux athlètes canadiens qui concourront à PyeongChang et les messages publicitaires mettent l'accent sur le faible pourcentage de la population canadienne qualifiée pour concourir ou gagner des médailles aux Jeux paralympiques ou qui atteignent le sommet de leur sport.

Cliquez ici pour voir le premier message publicitaire de 30 secondes.

« Les paralympiens sont des athlètes extraordinaires qui possèdent des compétences et des capacités uniques », déclare Martin Richard, directeur exécutif, Communications et marque du Comité paralympique canadien. « Peu de gens savent ce que cela représente de concourir sur la scène mondiale dans un sport ou de gagner des médailles pour le Canada, et c'est ce qui rend nos athlètes uniques. Avec notre partenaire de longue date, BBDO Canada, nous démontrerons aux Canadiens qu'ils ne voudront pas rater l'occasion de voir concourir nos exceptionnels paralympiens. Nous voulons que tous les Canadiens sachent qu'ils seront en mesure de voir chaque minute des Jeux paralympiques avec une couverture sans précédent de notre consortium médiatique, allant de la télédiffusion traditionnelle à la couverture en direct dans les réseaux sociaux. »

Le lancement de la campagne aura lieu aujourd'hui et commencera par un message publicitaire mettant en vedette la double médaillée d'or paralympique, Ina Forrest, qui a été nommée une fois de plus à l'équipe de curling en fauteuil roulant pour les Jeux d'hiver 2018. Deux autres messages publicitaires, qui seront diffusés pendant la fin de semaine, présentent le ski para-alpin et le para-hockey sur glace. Ces messages seront diffusés à la télévision et dans les médias numériques.

« C'est une grande réalisation de concourir aux Jeux paralympiques et de représenter son pays », affirme Todd Nicholson, chef de mission d'Équipe Canada pour les Jeux paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018. « Cette campagne capte réellement l'esprit de nos athlètes. Ce sont de superbes athlètes qui ont travaillé sans relâche afin de concourir au plus haut niveau sportif et qui sont fiers de porter l'unifolié. L'excellence est unique, et nous espérons que les Canadiens en seront témoins pendant les Jeux, au mois de mars. »

La deuxième phase de la campagne sera lancée en mars tout juste avant les Jeux paralympiques, ce qui permettra aux Canadiens de se mettre plus facilement dans l'esprit des Jeux afin de regarder les athlètes canadiens concourir pour l'or.

« Pour tout athlète, être reconnu comme un des meilleurs de son pays est un exploit en soit », ajoute Todd Mackie, directeur en chef de la création, BBDO Toronto. « Toutefois, ce que ces athlètes ont accompli est unique, c'est quelque chose de vraiment spécial qui mérite d'être célébré. »

Les Jeux paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018 se dérouleront du 9 au 18 mars, et nous ne sommes plus qu'à un mois de la cérémonie d'ouverture. L'annonce de l'équipe paralympique canadienne qui prendra part aux Jeux aura lieu à la fin de ce mois.

Suivez l'Équipe paralympique canadienne :

Paralympique.ca

www.facebook.com/CDNParalympics

www.twitter.com/CDNParalympics

www.youtube.com/CDNParalympics

www.instagram.com/CDNParalympics



À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca



À propos de BBDO Canada

BBDO (www.bbdo.ca) gère les besoins en communication de plusieurs des marques canadiennes les plus connues et s'est taillé une place parmi les meilleures agences de création au Canada. BBDO Canada est une filiale de BBDO Worldwide, membre du Omnicom Group Inc. (NYSE:OMC) (www.omnicomgroup.com), une agence internationale de publicité, de marketing et de communications.

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Communiqué envoyé le 9 février 2018 à 15:46 et diffusé par :