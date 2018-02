Les Producteurs laitiers du Canada participeront aux consultations concernant l'étiquetage sur le devant de l'emballage







OTTAWA, le 9 févr. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a annoncé qu'il tiendrait une consultation publique (Gazette 1) concernant l'étiquetage sur le devant de l'emballage. En exemptant le lait entier de sa politique proposée, Santé Canada reconnaît la pertinence des données scientifiques qui montrent la valeur du lait en tant que contributeur clé à la santé des Canadiens. Toutefois, si la politique proposée demeure telle quelle, plusieurs produits laitiers riches en nutriments essentiels devront afficher un symbole d'avertissement. Ceci pourrait créer de la confusion chez les consommateurs à savoir quels sont les aliments sains ou non.

« Les Producteurs laitiers du Canada appuient les initiatives d'éducation auprès des Canadiens concernant les bienfaits d'une alimentation équilibrée. Nous nous inquiétons du fait que l'approche de Santé Canada en matière d'étiquetage pourrait malencontreusement décourager les Canadiens de rechercher plus d'information sur la valeur nutritionnelle des produits laitiers, ce qui pourrait nuire à une alimentation équilibrée », a indiqué le président des Producteurs laitiers du Canada (PLC), Pierre Lampron. « Nous sommes satisfaits de constater que le gouvernement reconnaisse la valeur nutritive du lait entier. Toutefois, considérant l'importance des produits laitiers dans la santé des Canadiens, nous voulons nous assurer que le processus de consultation concernant l'étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage amènera le gouvernement à adopter une approche plus holistique. Les PLC s'engageront pleinement dans le processus, pour que les Canadiens puissent continuer de savourer des produits laitiers qui font partie d'une alimentation saine et équilibrée. Les producteurs laitiers canadiens se feront entendre dans le cadre de cet important débat. »

Les PLC partagent l'objectif global de promotion d'une alimentation saine pour tous les Canadiens, tant que ce dernier s'appuie sur des données probantes. L'un des objectifs principaux de l'apposition de symboles d'avertissement sur le devant de l'emballage est de réduire les maladies chroniques, comprenant les maladies du coeur, les AVC et le diabète de type 2. L'Examen des données probantes à la base des recommandations alimentaires de 2015, de Santé Canada, rapporte les données scientifiques démontrant que les produits laitiers ont des effets bénéfiques sur la santé osseuse et sont associés à un risque réduit de maladies du coeur, d'hypertension, d'AVC, de diabète de type 2 et de cancer colorectal. Le rapport indique également que l'apport des Canadiens des huit éléments nutritifs suivants est insuffisant : vitamine D, calcium, magnésium, zinc, potassium, vitamine A, vitamine C et fibres. Or, le lait est une source importante de six de ces éléments nutritifs.

« Santé Canada affirme que la Stratégie en matière de saine alimentation a pour objectif d'aider les consommateurs à faire des choix plus sains et éclairés. La meilleure façon d'y parvenir est de les encourager à consulter le tableau de la valeur nutritive. Comment Santé Canada peut-il garantir que les consommateurs n'éviteront pas simplement les aliments qui affichent ces symboles d'avertissement, même s'ils sont nutritifs ? » a demandé M. Lampron. « Cette approche risque d'alarmer les consommateurs et de les décourager à vouloir en apprendre davantage sur les bienfaits nutritionnels d'un aliment donné. Cela va à l'encontre de l'objectif de Santé Canada. Comment aborderont-ils cet enjeu? »

À propos des Producteurs laitiers du Canada

Organisme national fondé en 1934, les PLC représentent les producteurs laitiers canadiens et mettent tout en oeuvre pour créer les conditions qui favorisent l'industrie laitière canadienne. Les PLC, qui exercent leurs activités dans le contexte d'un système de gestion de l'offre, font la promotion au sein d'une saine alimentation de produits laitiers canadiens salubres, de grande qualité, durables et nutritifs faits de lait 100 % canadien par l'entremise de diverses initiatives misant sur le marketing, la nutrition, les politiques et le lobbying. Déterminés à jouer un rôle actif dans leur communauté, à améliorer la santé des Canadiens et animés par un sentiment de fierté, les PLC et les producteurs laitiers canadiens soutiennent activement diverses activités locales et nationales.

