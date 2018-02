Invitation aux médias - Annonce importante pour les écoles de la commission scolaire des Grandes-Seigneuries







SAINT-CONSTANT, QC, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La députée de Laporte et whip en chef du gouvernement, madame Nicole Ménard, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle annoncera un investissement important pour les écoles de la commission scolaire des Grandes-Seigneuries.

DATE : 12 février 2018



HEURE : 14 h 30



LIEU : École Jacques Leber

30, rue de l'Église

Saint-Constant

J5A 1Z9

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 9 février 2018 à 15:54 et diffusé par :