Le Théâtre Outremont reçoit plus de 440 000 $ pour la réalisation de sa programmation culturelle 2017-2018







MONTRÉAL, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a accordé, lors de sa séance hebdomadaire, un contrat de services professionnels s'élevant à plus de 440 000 $ à la Corporation du Théâtre Outremont. Cela lui permettra de réaliser une programmation culturelle annuelle au Théâtre Outremont.

L'ancien cinéma de la rue Bernard, classé bien culturel depuis 1994 par le ministère de la Culture et des Communications, présente une programmation pluridisciplinaire s'adressant autant aux familles et aux écoles locales qu'à l'ensemble des Montréalais et Montréalaises. Le montant accordé aujourd'hui provient du service de la culture de la Ville de Montréal pour la programmation métropolitaine et de l'arrondissement d'Outremont pour la programmation locale.

Outre le contrat de service visant le déploiement de la programmation culturelle 2017-2018, la Ville de Montréal prête gratuitement à la Corporation du Théâtre Outremont les installations et les équipements. La Ville assurera aussi leur entretien ainsi que l'entretien de l'édifice et de sa structure, en fonction des standards habituels des salles de spectacles professionnelles. La mise à niveau des équipements techniques se poursuivra au cours des prochaines années dans le cadre du Programme triennal d'immobilisation (PTI) 2018-2020.

« Le Théâtre Outremont est une institution phare du paysage culturel montréalais. La Ville de Montréal souhaite assurer la pérennité de cet important équipement municipal en lui apportant un soutien », a expliqué Christine Gosselin, responsable de la Culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 9 février 2018 à 15:20 et diffusé par :