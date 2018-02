Réunion du Caucus des municipalités locales de l'UMQ 2018 : De la parole aux actes !







MONTRÉAL, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Réunis aujourd'hui à Montréal, les maires et mairesses du Caucus des municipalités locales de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont discuté des enjeux prioritaires pour 2018 avec le président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson. Trois grands enjeux ont été mis sur la table : la fiscalité et les finances municipales, le transport et la mobilité et le développement local et régional.

« Je consulte tous les membres de l'UMQ pour bâtir notre plateforme municipale 2018 en vue des élections provinciales de l'automne prochain. Cette consultation culminera le 14 septembre lors du Sommet municipal à Québec. Les enjeux financiers, fiscaux et le transport collectif sont importants pour les municipalités moins populeuses. Avec ses 145 membres présents dans toutes les régions, le Caucus des municipalités locales de l'UMQ incarne bien la diversité des réalités municipales au Québec », a déclaré le président de l'UMQ.

Diversification des sources de revenus

Plusieurs propositions ont été mises de l'avant afin de diversifier les sources de revenus, notamment le remboursement à 100 % par le gouvernement du Québec de la taxe de vente du Québec payée par les municipalités et le partage des fruits de la croissance avec le milieu municipal.

Développement régional

De nombreux enjeux ont été identifiés prioritaires, entre autres l'importance du transport collectif pour favoriser la mobilité des citoyens, des gens d'affaires, des étudiants et des ainés en région. La bonification du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) fait aussi clairement partie des attentes des municipalités du caucus.

Élections au sein du Caucus des municipalités locales

Monsieur Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat, a été élu représentant du Caucus des municipalités locales au conseil d'administration de l'UMQ. Le Caucus des municipalités locales de l'UMQ est formé de plus de 145 municipalités urbaines et rurales comprises dans le territoire rural du Québec, qui ont des caractéristiques distinctes de celles des municipalités de centralité. Le comité exécutif du caucus est formé de :

M. Vincent Deguise , maire de Saint-Joseph-de-Sorel ;

, maire de ; M. Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat ;

; M. Joseph Dydzak , maire d'Estérel;

, maire d'Estérel; M me Caryl Green , mairesse de Chelsea;

, mairesse de Chelsea; M. Jacques Laurin , maire de Val-des-Monts ;

, maire de ; M. Benoit Lauzon , maire de Thurso ;

, maire de ; M. Jacques Lauzon , conseiller à Canton d' Orford ;

, conseiller à Canton d' ; M. Jacques Marcoux , maire du Canton de Potton ;

, maire du Canton de ; M. Michel Péloquin, maire de Sainte-Anne-de-Sorel ;

; M. Steve Perreault , maire de Lac-Supérieur;

, maire de Lac-Supérieur; M. Maurice Plouffe , maire de La Conception ;

, maire de ; M. Alain Poirier , maire de Lebel -sur-Quévillon;

, maire de -sur-Quévillon; Mme Jacline Rouleau , mairesse de la paroisse de Senneterre .

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 9 février 2018 à 14:47 et diffusé par :