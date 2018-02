Économie collaborative : Un groupe de travail qui doit doter le Québec des meilleures pratiques innovantes







MONTRÉAL, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La mise en place du Groupe de travail sur l'économie collaborative, annoncée ce matin par la vice?première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, nous rappelle que l'économie collaborative s'établit et qu'il est nécessaire de réfléchir aux opportunités qu'elle créera, aux défis qu'elle représente et aux actions à mettre en place.

« Le Québec ne peut pas échapper à ces nouveaux modèles économiques qui plaisent aux consommateurs. L'économie collaborative amène de nouveaux modèles d'affaires en plus de l'avènement de projets innovants, pouvant être commercialisés à travers la planète. Il importe que le Québec soit proactif afin de définir les enjeux, saisir les opportunités et baliser le tout. Il faut aussi que l'économie collaborative se fasse en tout respect de nos lois et règles fiscales », affirme M. Stéphane Forget, président-directeur général par intérim de la FCCQ.

Sensible à l'innovation et à la place qu'elle doit occuper dans l'économie québécoise, la FCCQ est d'avis qu'il est important d'ouvrir le débat sur l'économie collaborative au regard de plusieurs aspects. En fait, il importe de se pencher sur le cadre réglementaire et institutionnel du Québec et de se positionner en tant que partenaire innovant et ouvert à la créativité.

« Au Québec comme ailleurs, les innovations technologiques bouleversent l'économie traditionnelle avec leur lot de réalités auxquelles nous n'échappons pas. Ce groupe de travail est l'occasion d'explorer de nouvelles solutions qui favoriseront l'émergence de nouveaux modèles économiques », conclut Stéphane Forget.

La FCCQ tient à féliciter les trois membres de ce groupe-conseil qui selon elle, se dévoueront à ce nouveau défi et sauront doter le Québec des meilleures pratiques en matière d'économie collaborative. Elle se réjouit aussi que la communauté d'affaires soit représentée au sein de ce groupe-conseil par la présence de Madame Christine Fréchette, présidente?directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal.

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

