L'administration portuaire de Seyem' Qwantlen reçoit le Prix d'excellence du MPO

SOOKE, C.-B., le 9 févr. 2018 /CNW/ - Le Prix d'excellence est l'un des prix les plus prestigieux de Pêches et Océans Canada; il rend hommage aux personnes et aux équipes qui ont contribué de façon exemplaire au succès du Programme des administrations portuaires du Ministère pour les ports pour petits bateaux.

Les administrations portuaires sont responsables des activités portuaires quotidiennes. Elles sont étroitement liées à l'industrie de la pêche -- pierre angulaire de notre culture et économie canadiennes --, et qui est tributaire de ports sécuritaires, accessibles et bien gérés.

Hier soir, Denise Frenette, directrice générale, Programme des ports pour petits bateaux, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a remis un Prix d'excellence 2016 dans la catégorie « Prix national de réalisation des administrations portuaires » à l'administration portuaire de Seyem' Qwantlen.

Le gouvernement du Canada est heureux de récompenser les membres bénévoles de l'administration portuaire et de souligner leur dévouement et leur engagement à l'égard de la collectivité de Fort Langley en Colombie-Britannique.

L'administration portuaire de Seyem' Qwantlen a été constituée en 2013 par la Première Nation Kwantlen pour gérer le port pour petits bateaux de l'île McMillan à Fort Langley. Elle a fait ses preuves dans plusieurs domaines, notamment en améliorant de façon notable la sécurité et les opérations du port grâce à des mesures comme l'augmentation des postes de mouillage des bateaux de pêche commerciale, la mise à niveau des systèmes de sécurité, et l'installation d'une signalisation. À l'appui de son plan à long terme pour le port et ses alentours, l'administration portuaire négocie aussi avec les organismes provinciaux pour remettre en état l'ancienne gare maritime de Translink dans un plan d'eau adjacent.

L'administration portuaire a démontré des compétences exceptionnelles en gestion portuaire et un solide leadership, lorsqu'elle a planifié de façon proactive l'avenir de son port, de ses utilisateurs et de la collectivité locale.

Citations

« J'ai le plaisir de rendre hommage à l'administration portuaire de Seyem' Qwantlen en lui remettant le Prix national de réalisation des administrations portuaires pour son engagement formidable et constant à l'égard de ceux qui dépendent d'un port sûr et sécuritaire. Les utilisateurs du port et la collectivité bénéficient vraiment de son leadership et de ses aptitudes. »

Denise Frenette, directrice générale, Programme des ports pour petits bateaux, Pêches et Océans

« Nous sommes fiers d'honorer les efforts et les réalisations de l'Administration portuaire de Seyem' Qwantlen. Les administrations portuaires du Canada sont la pierre angulaire de la prestation de services aux ports pour petits bateaux et offrent un niveau de service indéniablement élevé aux pêcheurs et aux autres utilisateurs portuaires, ce qui est essentiel aux moyens de subsistance des Canadiens dans les communautés côtières. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'administration portuaire de Seyem' Qwantlen est extrêmement honorée de recevoir ce Prix. Nous sommes une petite administration portuaire avec de grands rêves, gérée par des bénévoles. Nous travaillons dur pour trouver un équilibre soutenant les pêches commerciales et les pêches autochtones de la Première Nation Kwantlen.

Comme les montaisons du saumon du fleuve Fraser continuent de décliner, nous constatons les répercussions que cela entraîne sur la communauté de pêcheurs. L'administration portuaire de Seyem' Qwantlen s'est engagée à chercher des moyens créatifs afin de maintenir les actifs de l'administration portuaire visant à procurer des avantages durables à la collectivité dans son ensemble. »

Drew Atkins - Lands & Resources, Seyem' Qwantlen Business Group

Liens connexes

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Prix d'excellence et le processus de soumission des candidatures pour les prochains Prix, visitez ce site.

