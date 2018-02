Traverse l'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive - La traverse de L'Isle-aux-Coudres collabore à la 28e édition de la Grande Traversée, du 16 au 18 février







QUÉBEC, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive de la Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse de collaborer à la tenue de la 28e édition de « La Grande Traversée », à titre de présentateur officiel des séances de qualifications renommées «?Qualifications Traverse de L'Isle-aux-Coudres?».

Lors de cette populaire course de canot à glace de Charlevoix, plusieurs traversées seront ajoutées à l'horaire régulier afin de permettre une meilleure fluidité des déplacements vers L'Isle-aux-Coudres durant les trois jours de l'événement. De plus, l'équipe de la traverse sera présente sur le fleuve afin d'assurer la sécurité des participants durant les courses.

La population est également conviée à monter à bord du traversier pour être aux premières loges de la grande course qui se tiendra le 17 février à compter de 12 h 30. Le départ de la traversée aura lieu à 13 h à partir de L'Isle-aux-Coudres.

Vous trouverez ci-dessous le sommaire des traversées supplémentaires, l'horaire complet est disponible sur le site traversiers.com . L'abonnement à un système d'alerte de modification de service est également disponible par le biais de ce même site.

Vendredi 16 février

De L'Isle-aux-Coudres De Saint-Joseph-de-la-Rive 16 h 16 h 30 21 h 21 h 30

Samedi 17 février

De L'Isle-aux-Coudres De Saint-Joseph-de-la-Rive 8 h 8 h 30 10 h 10 h 30 16 h 16 h 30

Dimanche 18 février

De L'Isle-aux-Coudres De Saint-Joseph-de-la-Rive 10 h 10 h 30 12 h 12 h 30

À PROPOS DE LA L'ISLE-AUX-COUDRES-SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE

La traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive réalise plus de 12?000 traversées par année, transportant plus de 580?000 passagers et plus de 300?000 véhicules. La traverse contribue ainsi au développement social, économique et touristique des régions de la Capitale-Nationale et de Charlevoix.

