Conflit à l'ABI : Rencontre avec la ministre du Travail

BÉCANCOUR, QC, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Vendredi, le propriétaire majoritaire de l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) a rencontré la ministre du Travail, Mme Dominique Vien, ainsi que le député de Trois-Rivières, M. Jean-Denis Girard, au sujet du conflit de travail en cours.

ABI apprécie l'aide que le gouvernement a offerte dans le cadre de ce processus, y compris la rencontre d'aujourd'hui pour discuter de l'état de la situation. La direction est ouverte à recevoir les idées du syndicat sur la façon d'améliorer fondamentalement la manière de travailler ensemble. ABI doit augmenter sa productivité afin d'être plus compétitive et réussir à long terme.

Durant les négociations, la condition de l'usine s'est considérablement détériorée. La direction d'ABI a pris les mesures nécessaires pour protéger ses gens et ses actifs après que le syndicat ait rejeté son offre.

La direction d'ABI a négocié de bonne foi et déployé tous les efforts possibles pour obtenir une entente satisfaisante pour l'entreprise et ses employés syndiqués. L'offre était très compétitive, parmi les meilleures du secteur manufacturier au Québec.

À propos de l'Aluminerie de Bécancour (ABI)

Détenue à 75 % par Alcoa et 25 % par Rio Tinto, l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) s'appuie sur une équipe chevronnée de quelque 1 100 personnes pour produire environ 413 000 tonnes métriques d'aluminium par année. En plus de l'ABI, Alcoa Canada regroupe, au Québec, les alumineries de Deschambault et de Baie-Comeau. Ces trois usines possèdent une capacité annuelle de production de près d'un million de tonnes métriques de lingots, de plaques et de billettes.

