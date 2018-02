AMC : Grâce à l'étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages d'aliments, le choix santé pourra devenir le choix facile







OTTAWA, le 9 févr. 2018 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) accueille favorablement l'appel de propositions de réglementation de Santé Canada visant à exiger l'étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages pour les aliments à haute teneur en sodium, en sucres et en gras saturés. Cette consultation est le moment tout indiqué de discuter de la façon de fournir aux Canadiens les outils dont ils ont besoin pour rester en santé. L'AMC appuie depuis longtemps les mesures qui donnent à la population canadienne un accès à des aliments sains et à des renseignements et à des conseils faciles à lire sur la nutrition.

Nous savons tous que la consommation d'aliments à teneur élevée en gras saturés, en sucres ou en sodium est associée à de nombreuses maladies chroniques et cardiovasculaires. L'ajout d'une étiquette nutritionnelle sur le devant des emballages représente un pas dans la bonne direction pour permettre à tous les Canadiens de faire le choix facile : le choix santé.

Dr Laurent Marcoux

Président de l'AMC

Créée à Québec en 1867, l'Association médicale canadienne (AMC) rassemble 85 000 médecins autour de questions nationales liées à la santé et à la médecine. La noble tradition de représentation de l'AMC a mené à certains des changements les plus importants dans les politiques de la santé au Canada. Pour les années à venir, l'AMC concentrera ses efforts sur la promotion de la santé de la population et du dynamisme de la profession.

SOURCE Association médicale canadienne

Communiqué envoyé le 9 février 2018 à 14:00 et diffusé par :