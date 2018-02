À l'occasion du 350e anniversaire du collège François-de-Laval - François de Laval désigné comme personnage historique







QUÉBEC, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Figure importante de l'histoire du Québec, François de Laval est désormais désigné comme personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. L'annonce en a été faite aujourd'hui à l'occasion du coup d'envoi des festivités entourant le 350e anniversaire du collège qu'il a fondé, anciennement connu sous le nom de Petit Séminaire de Québec et qui porte aujourd'hui son nom.

« Symbole fort de la culture française en Amérique, le collège François-de-Laval porte en ses murs une longue tradition d'enseignement et d'excellence. Il a largement contribué, au cours de ses 350 ans d'existence, à façonner notre capitale nationale. C'est aujourd'hui l'occasion tout indiquée d'honorer la mémoire de son fondateur qui a consacré une grande partie de sa vie au développement de la Nouvelle France. C'est grâce à des bâtisseurs comme lui que nous vivons aujourd'hui dans un Québec fort et prospère, reconnu pour son réseau d'éducation. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« Premier évêque de la Nouvelle-France, François de Laval a consacré la majeure partie de sa vie à l'édification de l'Église catholique en Nouvelle-France et, par le fait même, à l'expansion de la colonie. Par cette désignation, nous lui rendons hommage et nous perpétuons le souvenir de cet homme dévoué et visionnaire, dont le legs a laissé une marque durable dans notre histoire. »

Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Vicaire apostolique de la Nouvelle-France de 1658 à 1674 et évêque de Québec de 1674 à 1688, François de Laval est le premier évêque de la Nouvelle-France. Il a consacré 50 années au développement de la Nouvelle-France.





En effet, le MCC a accordé un montant de 3 679 000 $, issu du programme d'Aide aux immobilisations, pour financer les travaux de restauration de l'édifice qui sont en cours. Le coût total de ce projet de rénovation - qui ne fait pas partie des fêtes du 350e anniversaire - est de 7 358 000 $.

