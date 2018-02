Avis aux médias - Le gouvernement du Canada célébrera la Journée internationale des femmes et des filles de science en compagnie de Microsoft Research







MONTRÉAL, le 9 févr. 2018 /CNW/ - La secrétaire parlementaire pour les Sciences et députée de London-Ouest, Kate Young, prononcera un discours, au nom de la ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kirsty Duncan, dans le cadre du symposium sur la présence des femmes en STIM « I Chose STEM » de Microsoft Research.

L'événement vise à célébrer la Journée internationale des femmes et des filles de science.

Le gouvernement du Canada demeure résolu à renforcer le secteur des sciences au Canada et à améliorer la représentation des femmes dans des disciplines liées aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques.

Date : Le lundi 12 février 2018



Heure : 9 h 35 (discours)



Lieu : Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth

Espace C2, 21e étage

900, boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec)

