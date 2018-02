CIBC Mellon annonce la nomination de Daniel J. Smith au poste de président du conseil d'administration de deux entités de CIBC Mellon







Il ajoute aussi deux nouveaux membres au conseil d'administration, soit David Gillespie de la Banque CIBC et Thaddeus Duchnowski de BNY Mellon

TORONTO, le 9 févr. 2018 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui la nomination de Daniel Smith, vice-président à la direction, responsable des services de gestion d'actifs pour la région des Amériques de BNY Mellon, au poste de président des conseils d'administration de Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et de Compagnie Trust CIBC Mellon. Avant la nomination de M. Smith au poste de président de ces conseils d'administration, il a siégé à titre d'administrateur des conseils d'administration de CIBC Mellon. M. Smith est devenu président du conseil le 1er février 2018 en remplacement de Samir Pandiri.

À son poste de vice-président à la direction, responsable des services de gestion d'actifs pour la région des Amériques de BNY Mellon, M. Smith dirige les services de gestion d'actifs de BNY Mellon pour la région des Amériques. À ce titre, il gère les services de gestion d'actifs américains et les services de gestion d'actifs d'Amérique latine, en plus de superviser la participation de BNY Mellon dans la coentreprise de gestion d'actifs de CIBC Mellon. M. Smith est entré au service de BNY Mellon en 1987 et a occupé divers postes de gestionnaire durant ses années de service au sein de la société. Il est titulaire d'un baccalauréat en gestion du Hartwick College.

« Nous apprécions la contribution importante de Daniel à titre d'administrateur de nos conseils d'administration. Il nous a fait profiter de sa connaissance approfondie du secteur, de ses compétences et de sa compréhension de nos clients. Je suis très heureux qu'il occupe désormais ce poste de direction de niveau élevé de président du conseil, » affirme Steven Wolff, président et chef de la direction de CIBC Mellon.

CIBC Mellon a aussi annoncé plusieurs nominations à ses conseils d'administration. David Gillespie, premier vice-président, Opérations de marchés de capitaux et de gestion des avoirs, Banque CIBC, devient administrateur au conseil d'administration de Compagnie Trust CIBC Mellon. M. Gillespie est responsable des fonctions liées à la gestion de la Banque CIBC qui soutiennent les marchés de capitaux, la gestion des avoirs, la trésorerie et les prêts du Groupe Entreprises et de Services financiers aux entreprises. Il est entré au service de la Banque CIBC en 2006 et compte une expérience de plus de 25 ans dans la haute direction des secteurs des technologies de l'information et de l'exploitation. M. Gillespie est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université du Manitoba.

Thaddeus Duchnowski, directeur gestionnaire, Gestion des clients mondiaux à BNY Mellon, a été nommé au conseil d'administration de Compagnie Trust CIBC Mellon de CIBC Mellon. M. Duchnowski est entré au service de BNY Mellon en 2000. Dans l'exercice de ses fonctions à BNY Mellon, M. Duchnowski est responsable de nouer des relations stratégiques avec des banques canadiennes et américaines, notamment concernant le courtage, la gestion des avoirs, ainsi que les sociétés affiliées des services bancaires internationaux et commerciaux. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences spécialisé en gestion des affaires du Saint Peters College.

En plus de leurs fonctions au conseil d'administration de Compagnie Trust CIBC Mellon, Anne-Marie Dunn, première vice-présidente, Recrutement du personnel et Développement des talents, Ressources humaines de la Banque CIBC, et Daniel G. Kramer, premier vice-président, Prestation des services à la clientèle à BNY Mellon, ont aussi été nommés au conseil d'administration de Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon.

CIBC Mellon est la marque de Compagnie Trust CIBC Mellon et celle-ci peut être utilisée comme terme générique pour désigner l'une ou l'autre des sociétés ou collectivement les deux sociétés.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 31 décembre 2017, CIBC Mellon détenait plus de 1,9 billion $ CA d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 31 décembre 2017, avait 33,3 billions $ US d'actifs sous garde et sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

