Air Liquide inaugure une usine unique de récupération de CO2 à Johnstown (Ontario)







Air Liquide a investi plus de 30 millions de dollars ces deux dernières années pour construire cette nouvelle installation et améliorer son parc de distribution vrac en Ontario et au Québec.

MONTRÉAL, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Air Liquide Canada, filiale du Groupe Air Liquide, leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé, inaugurait aujourd'hui sa toute nouvelle usine de récupération de dioxyde de carbone (CO2), stratégiquement située à Johnstown en Ontario.

Air Liquide a investi plus de 30 millions de dollars pour construire cette nouvelle installation et améliorer son parc de distribution vrac en Ontario et au Québec. Cette usine bien particulière est la seule au Canada détentrice d'une licence d'établissement de Santé Canada autorisant la fabrication, le contrôle, l'emballage et l'étiquetage de CO2 de qualité médicale, conformément aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et des Bonnes pratiques de fabrication (BPF) stipulées à la réglementation canadienne sur les aliments et drogues.

Forte d'une capacité de plus de 300 tonnes par jour, cette plus récente installation d'Air Liquide au Canada fonctionne maintenant à plein régime et produit du CO2 de qualité supérieure, certifié FSSC (Food Safety System Certification) et NSF (National Sanitation Foundation).

Une usine de pointe

« Grâce à sa conception d'avant-garde et sa technologie de pointe, cette installation de quelque 170,000 pieds carrés nous permet de capter (protégeant ainsi l'environnement) le CO 2 brut rejeté par Greenfield, le plus important producteur d'éthanol au Canada, et de le transformer en CO 2 liquide, qui peut ensuite être livré aux clients d'Air Liquide du centre du Canada et utilisé dans l'agroalimentaire, le traitement des eaux et différentes applications industrielles », a déclaré Bertrand Masselot, président et chef de la direction d'Air Liquide au Canada, lors de la cérémonie de coupure du ruban, où il a aussi souligné l'excellent travail des employés d'Air Liquide qui ont rendu possible cette grande réalisation. Plusieurs d'entre eux étaient d'ailleurs présents et servaient de guides lors de la visite des lieux qui a suivi la partie protocolaire de l'événement.

Ross Fuller, vice-président, Industries des procédés, a aussi précisé que : « Quatre mois seulement après le démarrage, les tests, vérifications et certifications, les résultats sont plus qu'enviables : les industries clientes de l'Ontario et du Québec peuvent compter sur une source fiable d'approvisionnement en gaz de qualité et, du coup et Air Liquide contribue activement à l'économie locale. L'usine de récupération de CO 2 de Johnstown permet ainsi à Air Liquide de consolider sa position en tant que leader au service de l'industrie et de la santé au Canada ».

À propos d'Air Liquide au Canada

Air Liquide est implantée au Canada depuis 1911 et compte plus de 2 500 employés et plus de 200 000 clients et patients. Présente d'un océan à l'autre dans les principales régions industrielles du pays, Air Liquide offre des solutions innovatrices -- gaz, équipement et services -- dans de nombreux secteurs, notamment l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire, la chimie, l'énergie, la métallurgie, l'exploitation minière, la fabrication des métaux et la santé.

Présente en Ontario depuis 1913, Air Liquide emploie 840 personnes dans la province où elle exploite 7 usines, 19 points de vente au détail, 35 cliniques du sommeil, 115 dépôts, son plus grand centre de distribution de matériel de soudage et un important centre d'approvisionnement de gaz liquides.

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 65 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l'énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d'Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d'être le leader de son industrie, d'être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s'appuie sur l'excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l'innovation ouverte et l'organisation en réseau mise en place par le Groupe à l'échelle mondiale. Grâce à l'engagement et l'inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'est élevé à 18,1 milliards d'euros en 2016. Ses solutions pour protéger la vie et l'environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

