Invitation aux médias - Le ministre Sébastien Proulx sera présent au lancement des journées de la persévérance scolaire

MONTRÉAL, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, participera au lancement des Journées de la persévérance scolaire du Réseau réussite Montréal, qui aura lieu le 12 février à Montréal. Il profitera de l'occasion pour faire une annonce visant à favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative au Québec.

DATE : Le 12 février 2018





HEURE : 9 h 30





LIEU : École Amos



10748 Boulevard Saint-Vital



Montréal (Montréal-Nord) H1H 4T3

