Des pierres précieuses, de l'or pur à 99,999 % et des innovations : que brille le deuxième catalogue numismatique 2018 de la Monnaie royale canadienne!







OTTAWA, le 9 févr. 2018 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne propose encore une grande variété de pièces de collection dans son deuxième catalogue numismatique de 2018. Ces produits, caractérisés par l'innovation et le savoir-faire habituels de la Monnaie, s'adressent à un large éventail de clients, de l'amateur qui achète sa première pièce au collectionneur d'expérience. Toutes ces nouveautés sont présentement en vente.

Parmi les pièces les plus remarquables, il y a la pièce de 250 $ en or pur 2018 - Un joyau royal, dont l'or pur à 99,99 % est rehaussé par un placage de platine sélectif et 17 vrais rubis, le tout rappelant l'éblouissant agencement de pierres précieuses qui se trouve sur le diadème birman de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Le dernier ajout à la collection exclusive de pièces en or pur à 99,999 % de la Monnaie est la pièce de 200 $ en or pur 2018 - Masque Ancestor Moon à très haut relief. Conçue par l'artiste du Nord-Ouest Pacifique Andy Everson, elle présente une illustration de l'Ancestor Moon, qui attire le regard en raison de son relief exceptionnellement prononcé et de ses finis contrastants.

La Monnaie produit également sa première pièce incurvée de 5 onces : la pièce de 50 $ en argent fin 2018 - Feuilles d'érable dans le vent, conçue par Claudio D'Angelo. La spectaculaire forme convexe de son revers est accentuée par un fini antique. On peut admirer un autre impressionnant motif de feuille d'érable, oeuvre de l'artiste Maurade Baynton, sur une pièce de un kilogramme en or pur à 99,99 % : la pièce de 2 500 $ en or pur 2018 - Feuille de l'érable à sucre dans sa splendeur.

Parmi les autres produits lancés en février figurent les suivants :

L'ensemble spécimen 2018 comprenant la pièce de un dollar spéciale La chevêche des terriers, oeuvre de l'artiste Pierre Girard ;

; La pièce de 30 $ en argent fin 2018 ? La porte de la Reine : Entrée officielle de la colline du Parlement, la plus récente pièce de la Monnaie à comporter un ouvrage filigrané, oeuvre de Cathy Bursey-Sabourin et de Patrick Belanger ;

et de ; La pièce de 20 $ en argent fin 2018 - Distinctions honorifiques canadiennes : 25 e anniversaire de l'Étoile de la vaillance militaire;

anniversaire de l'Étoile de la vaillance militaire; La pièce de 20 $ en argent fin 2018 - OEuf pyssanka doré du printemps, dont le motif coloré, oeuvre d'Ann C. Morash, est rehaussé d'un placage d'or sélectif;

La pièce de 20 $ en argent fin 2018 - Nature majestueuse : Fier couguar, dont le motif coloré a été conçu par l'artiste Pierre Leduc ;

; La pièce de 20 $ en argent fin 2018 - Empreintes de la nature : Loup, la dernière d'une série de trois pièces dont le motif, oeuvre de Claudio D'Angelo , présente des empreintes animales gravées;

, présente des empreintes animales gravées; La pièce de 20 $ en argent fin 2018 - Trèfle porte-bonheur, dont le motif de trèfle vert à quatre feuilles a été conçu par l'artiste Lisa Thomson ;

; La pièce de 20 $ en argent fin 2018 - Figures de proue scandinaves : Dragon en mer, la dernière d'une série de trois pièces, dont les motifs, oeuvres de Patrick Belanger , revisitent les liens du Canada avec les explorations des Vikings;

, revisitent les liens du avec les explorations des Vikings; La pièce de 15 $ en argent fin 2018 - Hymne au printemps : Pommier en fleur, présentant un motif coloré conçu par l'artiste Jan Poynter ;

; La pièce de 10 $ en argent fin 2018 - Feuilles d'érable, dont le fini spécimen met brillamment en valeur le motif de Celia Godkin ;

; La pièce de 10 $ en argent fin 2018 - Star Trek MC : La Nouvelle Génération, avec sa représentation en couleurs vives de l'emblématique U.S.S. Enterprise , rehaussée d'un effet de photoluminescence;

avec sa représentation en couleurs vives de l'emblématique , rehaussée d'un effet de photoluminescence; La pièce de 3 $ en argent fin 2018 - Les treize enseignements de Grand-mère Lune : Lune de l'ours, oeuvre de Frank Polson ;

; La pièce de 5 $ en argent fin 2018 - Pierres de naissance : Mars, au motif aigue-marine d'inspiration mandala rehaussé d'un cristal, oeuvre de l'artiste Pandora Young .

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca.

On peut aussi commander tous ces articles directement auprès de la Monnaie royale canadienne en composant le 1-800-267-1871 au Canada et le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca. Ces pièces sont également vendues dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

À propos de la Monnaie royale canadienne

