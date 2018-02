Baisse de l'emploi et hausse du taux de chômage au mois de janvier

1. L'Institut de la statistique du Québec publie mensuellement lesRésultats de l'Enquête sur la population active pour le Québec à partir des données diffusées par Statistique Canada.Ce document, disponible sur le site Web de l'Institut à 14 h, constitue une analyse détaillée accompagnée de tableaux et de graphiques. Les estimations mensuelles tirées del'Enquête sur la population active sont fondées sur un échantillon et ainsi sujettes à une certaine variabilité d'autant plus importante lorsqu'elles sont ventilées selon le sexe, l'âge, les régions, les industries, etc. Les estimations mensuelles se caractérisent également par une plus grande variabilité que les tendances observées sur de plus longues périodes.