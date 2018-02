Voyageur Aviation annonce un nouveau projet de production et d'infrastructure







NORTH BAY, ON, le 9 févr. 2018 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») a annoncé aujourd'hui que sa filiale Voyageur Aviation entreprend un réaménagement exhaustif de ses installations de North Bay spécialisées en maintenance, réparation et révision (MRR) avec le soutien de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario (SGFPNO). Le réaménagement devrait créer 40 nouveaux emplois aux installations de Voyageur à North Bay.

Lors d'un événement tenu ce matin au hangar de Voyageur à North Bay, l'honorable Michael Gravelle, ministre du Développement du Nord et des Mines, a annoncé un investissement en matière de production et d'infrastructure qui permettra des rénovations et des mises à niveau aux installations actuelles de Voyageur.

« Avec le soutien du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario, nous faisons des investissements en matière de personnel et d'infrastructure à nos installations de North Bay afin d'accroître les services spécialisés de MRR de Voyageur dans le secteur des avions régionaux ainsi que nos activités de vente de pièces. Établie à North Bay, Voyageur est dotée d'une clientèle internationale, et cet investissement est essentiel à sa réussite continue », a déclaré Scott Tapson, président de Voyageur Aviation Corp.

Grâce à la subvention, Voyageur pourra réaménager et mettre à niveau ses installations de North Bay, et investir dans du matériel, des outils, de la technologie connexe ainsi que de la formation destinée au personnel. Des employés supplémentaires seront embauchés pour soutenir ces activités élargies.

« Investir dans des entreprises comme Voyageur Aviation et son nouveau projet de production et d'infrastructure est essentiel au soutien de la création de possibilités et d'emplois dans le Nord de l'Ontario. Par l'entremise de la SGFPNO, notre gouvernement favorise des possibilités et une équité accrues pour les résidents et les entreprises à l'échelle du Nord de l'Ontario », a déclaré Michael Gravelle, ministre du Développement du Nord et des Mines et président de la SGFPNO.

« Cet investissement permet à Voyageur d'offrir des services à une clientèle accrue et de répondre aux exigences croissantes liées à nos services d'aviation régionale spécialisés. La croissance de nos activités et la création d'emplois profiteront aussi à une variété d'entreprises de North Bay et auront des retombées économiques positives sur la collectivité », a ajouté Scott Tapson.

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Depuis 2009, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a constitué Chorus Aviation Capital Corp., entreprise destinée à devenir l'un des fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux et de services de soutien les plus importants du monde entier. Chorus est aussi propriétaire de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l'ingénierie, de la gestion des parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d'appareils. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.ca

À propos de Voyageur Aviation Corp.

Voyageur Aviation Corp. est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR), une société dont la vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier.

Voyageur Aviation Corp. est la société mère de Voyageur Airways Limited, de Voyageur Aerotech Inc. et de Voyageur Avparts Inc. Voyageur Aviation Corp. gère ces entités conformément aux mêmes principes fondamentaux relatifs à la gestion exhaustive de la sécurité, à l'assurance de la qualité et aux solutions axées sur le client.

Voyageur Airways Limited : Établi en 1968, Voyageur Airways est un exploitant aérien canadien spécialisé en services de nolisement ad hoc ou à contrat et en location d'avions. Voyageur Airways exerce ses activités dans le monde entier, souvent dans des endroits éloignés et des milieux exigeants.

Voyageur Aerotech Inc. : Voyageur Aerotech Inc. est organisme de maintenance agréé (OMA) canadien. Voyageur Aerotech fournit une multitude de services liés à la maintenance d'aéronefs, à la fabrication et à l'ingénierie.

Voyageur Avparts Inc. : Voyageur Avparts Inc. est une société canadienne offrant une multitude de services en matière de chaîne d'approvisionnement dans le secteur des avions régionaux.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « projette », « devrait » et « suppose » ou de termes ou expressions similaires, y compris des hypothèses. Cette information peut, entre autres, porter sur des observations concernant des stratégies, des attentes, des activités planifiées ou des mesures futures.

L'information prospective met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés. Pour un exposé des risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective, se reporter à la notice annuelle de Chorus datée du 15 février 2017 et au rapport de gestion daté du 7 novembre 2017. Les énoncés contenant de l'information prospective et figurant dans le présent communiqué représentent les attentes de Chorus en date du 9 février 2018 et pourraient changer après cette date. Chorus décline toutefois toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier cette information prospective à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

