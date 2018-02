Avis aux médias - L'ombudsman des contribuables rencontrera des fiscalistes, des organismes communautaires et des employés de l'ARC pendant sa visite régionale en Saskatchewan







OTTAWA, le 9 févr. 2018 /CNW/ - L'ombudsman des contribuables, Sherra Profit, visitera Saskatoon et Prince Albert du 13 au 14 février 2018.

« Dans le cadre de mon travail de sensibilisation à l'échelle nationale pour mieux faire connaître mon bureau et recueillir les commentaires des professionnels de l'impôt et des organismes communautaires, je tenais à me rendre en Saskatchewan pour savoir si les Saskatchewanais font face à des défis particuliers dans leurs interactions avec l'Agence du revenu du Canada », a expliqué l'ombudsman des contribuables.

À Saskatoon, elle rencontrera les employés du bureau des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada afin d'en savoir plus sur les défis auxquels ils sont confrontés dans leur prestation de services aux contribuables.

L'ombudsman des contribuables conclura sa visite régionale en Saskatchewan à Prince Albert où elle fera une présentation à la Prince Albert & District Chamber of Commerce et la section régionale des comptables professionnels agrées. La journée se terminera avec une rencontre avec la River Bank Development Corporation afin de discuter des besoins des collectivités de Prince Albert.

Les médias pourront rencontrer l'ombudsman des contribuables durant sa visite.

Les représentants des médias locaux et nationaux qui souhaitent mener une entrevue avec elle sont invités à s'adresser aux relations avec les médias du bureau de l'ombudsman des contribuables pour déterminer une heure et régler les questions logistiques.

Restez branché!

Suivez-nous sur Twitter à @BOC_Canada

Abonnez-vous à la liste d'envois électroniques du Bureau de l'ombudsman des contribuables

Ajoutez le fil RSS du Bureau de l'ombudsman des contribuables à votre lecteur de nouvelles

SOURCE Bureau de l'Ombudsman des contribuables

Communiqué envoyé le 9 février 2018 à 12:00 et diffusé par :