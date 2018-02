Une année fructueuse pour la Fondation du Grand Montréal : 35,7 millions de dollars en dons et 9,56% de rendement







MONTRÉAL, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Fondation du Grand Montréal (FGM) a reçu 35,7 millions de dollars en dons en 2017, portant l'actif de son Fonds d'investissement à 252 millions de dollars. Le Fonds d'investissement de la FGM a quant à lui bénéficié d'un rendement de 9,56%: « La Fondation poursuit sur sa lancée de 2016 avec une performance qui dépasse encore largement nos prévisions. Grâce à des dons importants et aux programmes gouvernementaux et privés d'encouragement au mécénat en culture et en sport, les organismes ayant des fonds à la FGM ont bénéficié davantage de dons importants » explique Yvan Gauthier, président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal.

Un rendement moyen pondéré de 9,56% pour le fonds d'investissement

La performance du fonds d'investissement de la FGM a atteint 9,56% en 2017, avec un rendement moyen de 9,1% sur cinq ans. Au cours des cinq dernières années (2013-2017), les actifs gérés par la Fondation du Grand Montréal ont augmenté significativement, passant de 158,6 millions de dollars à 292 millions de dollars; le nombre de fonds créés a aussi progressé de 407 à 553.

Un engagement plus fort dans la communauté du Grand Montréal

« Nous sommes très heureux de la performance du fonds d'investissement qui permet une croissance plus rapide des revenus et des fonds philanthropiques des organismes, d'individus et d'entreprises. Cette croissance accélérée permettra d'accentuer dans les prochaines années l'engagement de la FGM avec tous ses partenaires », affirme Yvan Gauthier. Depuis la publication des Signes vitaux des enfants à l'automne 2017, la Fondation s'est résolument engagée à soutenir la communauté, entre autre sur les enjeux de la faim, de la réussite scolaire, de la paix et de la santé physique et mentale.

À propos de la Fondation du Grand Montréal

La Fondation du Grand Montréal engage les individus, les familles et les organismes à soutenir leur communauté par la création de fonds pour des causes choisies dans tous les secteurs. La Fondation fait fructifier les actifs des fonds, guide les donateurs en identifiant les enjeux importants, et apporte un soutien aux acteurs dynamiques de la communauté. Elle encourage ainsi la philanthropie comme levier important du mieux-être du Grand Montréal.

