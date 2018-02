Un pas de plus vers le lever du rideau : le gouvernement du Canada appuie la phase de conception du projet de construction du nouveau théâtre Roxy à Edmonton







Le gouvernement du Canada appuiera la conception architecturale et structurale du nouveau théâtre Roxy à Edmonton

EDMONTON, le 9 févr. 2018 /CNW/ - L'appui du gouvernement du Canada représente un pas de plus vers la transformation du théâtre Roxy, un établissement historique d'Edmonton, en une toute nouvelle installation. M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 330 270 dollars à la Theatre Network Society. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Cet investissement, dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, appuiera la phase de conception architecturale et d'étude technique de la construction du nouveau théâtre Roxy, qui sera reconstruit dans son quartier original de Westmount, dans le centre-ouest d'Edmonton.

La Theatre Network Society possède et exploite le théâtre Roxy, un ancien cinéma transformé en salle de théâtre sur la 124e rue. Le théâtre original de 200 places a été détruit lors d'un incendie en janvier 2015, obligeant la société à déménager dans des locaux temporaires pour la tenue de ses productions et de ses saisons de spectacles professionnels.

Citations

« Les investissements dans nos établissements culturels nous aident à rendre nos communautés encore plus fortes et dynamiques. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des organismes qui créent des espaces permettant de célébrer nos artistes et d'accroître l'accès aux activités culturelles. Nous sommes très heureux d'appuyer la Theatre Network Society dans cet important projet. »

? L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Le théâtre Roxy fait partie intégrante de la scène artistique d'Edmonton et accueille de nombreuses représentations théâtrales. La destruction de l'édifice historique original a été une énorme perte pour notre communauté. Je suis ravi que la Theatre Network Society ait franchi une étape de plus vers la réalisation de son rêve : l'inauguration d'un théâtre Roxy nouveau et amélioré! »

? M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre

« La scène artistique renommée d'Edmonton enrichit notre ville : elle stimule la créativité, offre du divertissement et crée des emplois. Le nouveau théâtre Roxy sera un bel ajout au centre-ville, car il contribuera à faire de la 124e Rue une destination encore plus attrayante. Je remercie le gouvernement du Canada de son généreux soutien pour ce pilier de la communauté artistique d'Edmonton. »

? Son honneur monsieur Don Iveson, maire d'Edmonton

« C'est un moment spécial pour le Theatre Network. Grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du Fonds du Canada pour les espaces culturels, ainsi qu'à celui de la Ville d'Edmonton et de son programme de subventions d'immobilisations des partenaires des installations communautaires, nous franchirons une étape importante avec l'avant-projet de conception du nouveau théâtre Roxy. À présent, nous pouvons retrousser nos manches et travailler avec les architectes de Group2 à notre nouvelle installation. Voilà une véritable marque de confiance à l'endroit de la Theatre Network Society, alors que nous envisageons le retour sur la 124e rue à Edmonton. »

? M. Bradley Moss, directeur général artistique, Theatre Network Society

Les faits en bref

Fondée en 1975, la Theatre Network Society est une compagnie de théâtre professionnel primée. La société favorise la création de nouvelles oeuvres théâtrales canadiennes mettant l'accent sur l'Ouest canadien et vise à offrir au public la crème des productions contemporaines et internationales.

Le bâtiment original a été construit en 1938. En janvier 2015, le théâtre Roxy, qui abritait la Theatre Network Society depuis 1990, a été détruit par un incendie. Depuis, la société a déménagé dans un petit théâtre de 140 places situé sur le boulevard Gateway, qui a été rénové et renommé The Roxy on Gateway.

Le nouveau théâtre Roxy sera reconstruit à son ancien emplacement, sur la 124e rue.

La Ville d'Edmonton a également contribué au projet à hauteur de 208 000 dollars, par l'entremise de son programme de subventions d'immobilisations des partenaires des installations communautaires.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions physiques de création artistique et de présentation ou d'exposition. Il vise à accroître l'accès des Canadiens aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques, aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Theatre Network Society (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 9 février 2018 à 12:00 et diffusé par :