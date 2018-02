Données sur l'emploi de janvier 2018 - 113 500 emplois à temps plein dans la dernière année







QUÉBEC, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Malgré un léger repli de l'emploi en janvier 2018, les plus récentes données rendues publiques montrent qu'il s'est créé 70 500 emplois au Québec depuis janvier 2017, en raison d'un gain de 113 500 emplois à temps plein. Au cours de la même période, le taux de chômage a diminué de 0,9 point de pourcentage pour se situer à 5,4 %.

Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, est revenu aujourd'hui sur ces données sur l'emploi publiées par Statistique Canada.

« Depuis l'arrivée de notre gouvernement, la création d'emplois a été exceptionnelle au Québec. Cette situation enviable fait en sorte que les possibilités d'emplois seront nombreuses pour ceux et celles qui souhaitent intégrer le marché du travail. Le portrait actuel de l'emploi amène toutefois son lot de défis pour l'ensemble des intervenants du marché du travail et c'est pourquoi le gouvernement du Québec continuera de soutenir les travailleuses et travailleurs ainsi que les entreprises. Le Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre et les consultations régionales ayant suivi nous ont permis d'élaborer une Stratégie nationale sur la main-d'oeuvre, qui sera dévoilée prochainement, proposant des actions concrètes pour répondre aux besoins des milieux. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale

L'emploi à temps plein a augmenté de 13 700 au Québec en janvier 2018, alors que l'emploi total a suivi la tendance canadienne et a enregistré un léger recul (-0,4 %) de 17 400 emplois.

Bulletin sur le marché du travail au Québec (disponible en fin de journée) : http://emploiquebec.gouv.qc.ca/information-sur-le-marche-du-travail .

