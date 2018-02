La mairesse Valérie Plante présente la nouvelle commissaire des relations avec les peuples autochtones de la Ville de Montréal







MONTRÉAL, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, présente la nouvelle commissaire des relations avec les Peuples autochtones, Marie-Ève Bordeleau. La nouvelle commissaire aura pour mandat de développer une stratégie de réconciliation pour la Ville de Montréal et de développer une formation à l'attention de ses employés. Cette annonce a été faite en compagnie du chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), Ghislain Picard, et de la cheffe du Conseil de bande de Kahnawàke, Christine Zachary-Deom.

« Je tiens à féliciter chaleureusement Mme Bordeleau pour ses nouvelles fonctions et à lui offrir mon entière collaboration. Reconnaître sa nomination, c'est permettre aux nations autochtones de vivre leur histoire, passée, présente et future, sur ce territoire. C'est aussi leur permettre de vivre et de développer leurs cultures, leurs langues et leurs occasions d'affaires. La Ville poursuit le processus de réconciliation en développant une stratégie concrète, pérenne et transversale, élaborée en étroite collaboration avec les différentes instances gouvernementales autochtones. Cette démarche se base sur les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Au nom de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, je tiens à féliciter Marie-Ève Bordeleau de la Nation Eeyou (Crie) qui, j'en suis sûr, saura relever avec brio et fierté le défi de mener à bien les actions de réconciliation entreprises par la Ville de Montréal avec les peuples autochtones. L'APNQL continuera de collaborer étroitement avec la Ville de Montréal dans un esprit de rapprochement et de collaboration. L'arrivée de Mme Bordeleau au poste de commissaire confirme l'engagement de Montréal envers nos peuples et nous souhaitons que d'autres villes au Québec et au pays puissent en faire autant », a affirmé le chef de l'Assemblée de l'APNQL, Ghislain Picard.

Marie-Ève Bordeleau assumera un rôle historique en conseillant la Ville en matière de relations avec les peuples autochtones. Montréal suit ainsi les traces de villes comme Vancouver, Edmonton et Winnipeg. La commissaire travaillera au sein du Bureau des relations gouvernementales et municipales, car c'est dans le cadre d'un dialogue de gouvernement à gouvernement que la Ville développera sa stratégie de réconciliation.

« C'est avec énormément d'honneur et d'humilité que je compte assumer cet important mandat à la Ville de Montréal. Je remercie la mairesse de Montréal et je m'engage à développer la stratégie de réconciliation de la Ville en mettant en oeuvre un changement de paradigme et en intégrant un "réflexe autochtone" aux politiques et plans d'action de la Ville. Je m'engage également à développer une formation aux employés de la Ville de Montréal sur l'histoire et la réalité des peuples autochtones », a ajouté Marie-Ève Bordeleau.

Rappelons que cette nomination s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Réconciliation de la Ville de Montréal avec les peuples autochtones. L'objectif de cette stratégie est de reconnaître l'histoire millénaire du territoire sur lequel Montréal a été érigé.

