Groupe des Partenaires pour la Mobilité des Montréalais choisi comme soumissionnaire privilégié pour le contrat du matériel roulant, des systèmes et services d'exploitation et de maintenance du projet du Réseau express métropolitain







MONTRÉAL, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est fière d'annoncer que le Groupe des Partenaires pour la Mobilité des Montréalais, composé d'Alstom Transport Canada et de SNC-Lavalin, a été retenu par CDPQ Infra comme soumissionnaire privilégié pour le matériel roulant, les systèmes et services d'exploitation et de maintenance du projet du Réseau express métropolitain dans la grande région de Montréal.

« Nous serons en mesure de soutenir ce projet de transport durable grâce à l'excellente collaboration entre les équipes d'Alstom et d'infrastructures de SNC-Lavalin, a dit Ian Edwards, président, Infrastructures. Notre équipe est une force motrice dans l'industrie ferroviaire grâce à ses experts, ses meilleures pratiques et une expérience de renommée mondiale comprenant un éventail incomparable de produits, de technologies, de services d'exploitation et de maintenance, ainsi que de systèmes et de solutions pour tout type de matériel roulant et ce, aux quatre coins de la planète. Nous sommes fiers d'avoir été choisis pour un projet de cette envergure, d'autant plus qu'il est basé à Montréal, ville qui a vu naître SNC-Lavalin il y a plus d'un siècle. »

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des solutions de projets complètes de bout en bout, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la construction, des investissements de maintien et de l'exploitation et de l'entretien, pour les clients dans les secteurs Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures et Énergie. Le 3 juillet 2017, SNC-Lavalin a acquis Atkins, l'une des firmes offrant des services de conception, d'ingénierie et de gestion de projet les plus respectées au monde. www.snclavalin.com

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 9 février 2018 à 11:30 et diffusé par :