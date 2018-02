Salon Cours et Jardins - J'aménage mon été du 19 au 22 avril 2018







QUÉBEC, le 5 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Pour célébrer sa troisième édition résolument tournée sur l'ART DE VIVRE À L'EXTÉRIEUR, LE SALON COURS & JARDINS, présenté du 19 au 22 avril par Cantin événements et congrès, s'installe sous les immenses serres de Floralies Jouvence. Un vent de changement qui a pour but de rapprocher les visiteurs de la nature et de maximiser l'expérience horticole. Une édition pleine de découvertes, de service-conseil et d'inspiration!



Le 3e Salon Cours & Jardins pour aménager son été!



Dans une ambiance haute en couleur, les visiteurs partiront à la découverte de plusieurs aménagements paysagers spectaculaires intégrant mobilier, BBQ, cuisines d'été, terrasses, pavillons, solariums, spas, piscines, fontaines, etc. En plus de mettre en lumière les grandes tendances, l'édition 2018 rassemblera quelque cent exposants qui animeront l'événement. Les joueurs majeurs de l'industrie, experts-conseils horticoles, artisans, jardiniers créatifs y offriront, en toute complicité, des ateliers et conférences en continu.

Les Québécois investissent de plus en plus



L'horticulture et l'aménagement paysager gagnent du terrain. Les bienfaits qui en découlent sont tellement nombreux. Vivre en plein air a un effet thérapeutique sur sa qualité de vie et sa santé. De plus, investir dans son espace de vie extérieur augmente la valeur de sa propriété!

Les retombées économiques directes de l'industrie horticole canadienne sont de 14 milliards et font vivre 20 000 entreprises. Le Québec, classé au deuxième rang génère une économie de 3,1 milliards et de plus de 37 513 emplois. Source : Deloitte

Rappelons que le promoteur du salon, Cantin événements & congrès est un leader dans l'organisation d'événements d'envergure au Québec depuis plus de 35 ans.

Le Salon Cours & Jardins de Québec, un rendez-vous incontournable à mettre à votre agenda!

DATES

Du 19 au 22 avril 2018

HEURES D'OUVERTURE

? Jeudi 17 h à 21 h

? Vendredi 12 h à 21 h

? Samedi et Dimanche 10 h à 17 h

ENDROIT

Sur le site de Floralies Jouvence

2020, avenue Jules-Verne

Québec (Québec) G2G 2R2

(Autoroute Félix-Leclerc [40] sortie Jean-Gauvin)

COÛT

Générale : 10$

Enfants de moins de 10 ans : gratuit

Stationnement : gratuit

UNE RÉALISATION DE

Cantin événements & congrès

2065, rue Frank-Carrel, bureau 204

Québec (Québec) G1N 2G1

Téléphone 418 682-9890

saloncoursjardins.com

