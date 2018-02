Empire State Building annonce les grands gagnants du concours nuptial de la Saint-Valentin 2018







Onze couples scelleront leur union dans le monument emblématique le 14 février

NEW YORK, 9 février 2018 /PRNewswire/ -- L'Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui les onze couples chanceux qui ont été sélectionnés en tant que grands gagnants de son concours nuptial de la Saint-Valentin présenté par Kleinfeld Bridal.

Depuis 1931, l'observatoire du 86e étage de l'ESB, célèbre dans le monde entier, est le site d'innombrables romances à l'écran, ce qui en fait le décor idéal pour que les couples partagent leur amour et échangent leurs voeux. La Saint-Valentin est le seul jour de l'année où les couples sélectionnés ont la chance unique de se marier dans le bâtiment le plus romantique au monde. Cette année, le 14 février, onze couples transformeront leur rêve de mariage en réalité lors du 24e anniversaire de cette tradition spéciale de la Saint-Valentin.

L'ESB organisera chaque cérémonie nuptiale sur le célèbre observatoire du 86e étage toute la journée comme suit :

8 h 15 ? Taryn Baum et Jarred Traub ( Queens, New York ) ? Couple issu de notre ville natale, Taryn et Jarred se sont mariés au château de Versailles en France . Comme Taryn et Jared sont tous les deux nés et ont grandi à New York , Taryn ne pouvait penser à un meilleur endroit pour se marier que le lieu favori de Jared à New York : l'Empire State Building. Elle s'est secrètement inscrite au concours, a surpris son fiancé avec cette incroyable nouvelle et à présent, ce couple local est ravi d'échanger ses voeux devant la famille et les amis à l'observatoire du 86 e étage célèbre dans le monde entier.

Kleinfeld Bridal est le commanditaire principal des mariages de la Saint-Valentin 2018 de l'Empire State Building. Le leader de la mode nuptiale offrira une robe de mariage de leur choix à chaque mariée provenant de sa célèbre boutique phare de New York.

En outre, tous les couples des États-Unis bénéficieront d'une nuitée au Grand Hyatt New York, d'un petit-déjeuner continental exclusif et d'un verre de prosecco au STATE Grill and Bar de l'Empire State Building, d'un bouquet nuptial et d'une boutonnière offerts par 1-800-Flowers.com®, et d'un changement de nom offert par HitchSwitch. Un couple chanceux remportera également une offre lune de miel dans un Royalton Luxury Resort tout compris.

An Wang, la future mariée originaire de Chine, a également reçu des billets aller-retour Air China de Beijing à New York pour se marier à sa moitié au sommet du bâtiment de renommée mondiale.

Pour connaître les détails du concours, veuillez visiter www.facebook.com/empirestatebuilding. Pour obtenir plus d'informations sur Kleinfeld Bridal, 1-800-Flowers.com, Grand Hyatt New York, Royalton Luxury Resorts, HitchSwitch et STATE Grill & Bar, veuillez visiter https://www.kleinfeldbridal.com/, https://www.1800flowers.com/, http://newyork.grand.hyatt.com/, http://www.royaltonresorts.com/, http://www.hitchswitch.com et www.stategrillesb.com.

À propos de l'Empire State Building

Culminant à 1454 pieds (de la base jusqu'au sommet de l'antenne) au-dessus du quartier de Midtown à Manhattan, l'Empire State Building, qui appartient à Empire State Realty Trust, Inc., est le «?plus célèbre immeuble du monde?». Avec de nouveaux investissements dans les domaines de l'efficacité énergétique, des infrastructures, des équipements et des espaces publics, l'Empire State Building a attiré des locataires de choix issus d'un large éventail de secteurs et venant du monde entier. La technologie robuste de radiodiffusion du gratte-ciel prend en charge les principales chaînes de télévision et stations de radio FM du marché de la métropole new-yorkaise. L'Empire State Building a été désigné comme étant le bâtiment préféré de l'Amérique dans un sondage réalisé par l'American Institute of Architects, et l'observatoire de l'Empire State Building est l'une des attractions les plus appréciées au monde ainsi que la destination touristique numéro 1 de la région. Pour obtenir plus d'informations sur l'Empire State Building, veuillez consulter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos de l'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), un important fonds de placement immobilier (FPI), détient, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles commerciaux et de bureaux à Manhattan et dans le Grand New York, parmi lesquels l'Empire State Building, le plus célèbre immeuble du monde. Située à New York, dans l'État de New York, le portefeuille de commerce de détail de la société couvrait 10,1 millions de pieds carrés locatifs en date du 30 septembre 2017 et se composait de 9,4 millions de pieds carrés locatifs dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, dans le Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York, ainsi que d'environ 700 000 pieds carrés locatifs dans le portefeuille de commerce de détail.

