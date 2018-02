Invitation aux médias : rencontre de la ministre Vien avec les parties patronale et syndicale d'ABI







QUÉBEC, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien, accompagnée du député de Trois-Rivières, M. Jean-Denis Girard, effectuera une courte déclaration à la suite des rencontres tenues ce matin avec les parties patronale et syndicale de l'aluminerie de Bécancour inc. (ABI). Les médias sont invités à venir assister à cette déclaration.

Date : 9 février 2018 Heure : Après les rencontres Lieu : Hall principal

200, chemin Sainte-Foy

Québec, Québec G1R 5S1

Source :

Florent Tanlet

Attaché de presse

Cabinet de la ministre

responsable du Travail

Tél. : 418 265-1982

SOURCE Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Communiqué envoyé le 9 février 2018 à 11:23 et diffusé par :