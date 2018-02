Le nouveau centre d'appels du principe de Jordan, de Services aux Autochtones Canada, facilitera l'accès des enfants des Premières Nations aux services gouvernementaux dont ils ont besoin







Le centre d'appels est maintenant ouvert pour faciliter l'accès des enfants des Premières Nations à un large éventail de produits, services et mesures de soutien

OTTAWA, le 9 févr. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé l'ouverture d'un centre d'appels à Services aux Autochtones Canada visant à aider les enfants des Premières Nations à accéder aux produits, services et mesures de soutien dont ils ont besoin, selon le principe de Jordan.

Le principe de Jordan assure l'équité pour les enfants des Premières Nations en répondant à leurs besoins non comblés, peu importe où ils vivent au Canada. Il veille à ce que tous les enfants des Premières Nations aient accès aux produits, services et mesures de soutien dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, notamment les services sociaux, de santé et d'éducation. Depuis juillet 2016, plus de 33 000 demandes pour obtenir du soutien et des services ont été approuvées dans le cadre du principe de Jordan, et ce, avec un taux d'approbation de plus de 99 %.

Grâce au centre d'appels du principe de Jordan, les membres des familles peuvent communiquer directement avec des agents qui amorceront avec eux le processus d'adhésion et les mettront en communication avec le représentant du principe de Jordan de leur région. Les représentants régionaux travaillent étroitement avec les coordonnateurs des services locaux de partout au Canada. Ensemble, ils travaillent à cerner et répondre aux besoins des enfants des Premières Nations et ils améliorent la santé et le mieux-être de ceux-ci.

Nous invitons les membres de la famille d'enfants des Premières Nations qui ont besoin de services dans le cadre du principe de Jordan à communiquer avec nous de l'une des façons suivantes :

Représentants régionaux dont les coordonnées sont à l'adresse www.canada.ca/principe-jordan

Coordonnateurs des services locaux - communiquez avec les représentants régionaux pour obtenir leurs coordonnées

Centre d'appels du principe de Jordan :

Anglais : 1-855-JP-CHILD (1-855-572-4453)



Français : 1-833-PJ-ENFAN (1-833-753-6326)

Courriel : InfoPubs@aadnc-aandc.gc.ca

Téléimprimeur : 1-866-553-0554

Citation

« L'inauguration du centre d'appels du principe de Jordan représente une mesure importante pour faciliter l'accès des enfants et des familles des Premières Nations aux produits et services dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Notre gouvernement a fait des avancées importantes afin de mettre en oeuvre pleinement le principe de Jordan et l'annonce d'aujourd'hui est un autre exemple du travail accompli pour assurer une réelle égalité pour tous les enfants des Premières Nations. »

L'honorable Jane Philpott, M.D., c.p., députée

Ministre des Services aux Autochtones

Les faits en bref

Pour assurer la prestation des services sociaux, de santé et d'éducation qui sont immédiatement requis, le gouvernement du Canada a adopté le principe de Jordan, ou principe de l'enfant d'abord, en 2016. Dans le cadre de l'initiative, un premier investissement de 382,5 millions de dollars a été prévu pour assurer la prestation immédiate des services sociaux, de santé et d'éducation.

De juillet 2016 à décembre 2017, plus de 33 000 demandes de produits, services et mesures de soutien ont été approuvées à l'intention des enfants des Premières Nations dans le cadre du principe de Jordan, ou principe de l'enfant d'abord.

Une somme de plus ou moins177 millions de dollars a été dégagée au cours de l'exercice financier pour financer les services et produits dont les enfants des Premières Nations ont tant besoin. À ce jour, environ 152 millions de dollars ont été affectés à la prestation de ces services indispensables.

Liens connexes

www.canada.ca/principe-jordan

