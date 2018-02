AccuWeather anticipe correctement la neige à Paris et fait des prévisions détaillées de son impact pour les consommateurs et les entreprises avant la tempête







STATE COLLEGE, Pennsylvanie, 9 février 2018 /PRNewswire/ -- AccuWeather Global Weather Center -- La rare tempête de neige qui a sévi dans le nord de la France et exercé un impact considérable sur Paris, avec la fermeture de la majeure partie de la ville, a été une surprise pour de nombreux résidents et entreprises. Les consommateurs et les entreprises qui utilisent AccuWeather savaient toutefois dès le dimanche 4 février que les accumulations de neige causeraient des problèmes avec des routes glissantes recouvertes de neige, des retards importants des vols et des fermetures d'entreprises.

« Le dimanche 4 février, nous avons déjà anticipé avec précision la neige qui est tombée le 6 et le 7 février. Nous avons émis des avertissements spécifiques de déplacements dangereux jusqu'au mercredi inclus ainsi que de retards importants des vols et de fermetures d'entreprises, tandis que d'autres météorologistes ont prédit que le temps serait sec », a déclaré Brian Lavery, directeur général d'AccuWeather, Inc. pour l'Europe. « AccuWeather a annoncé qu'il continuerait de neiger le mercredi et a fourni des données exactes sur la neige, contrairement aux autres services météorologiques publics et privés. »

Le 4 février, un article d'AccuWeather.com intitulé « Des chutes de neige généralisées vont ralentir les déplacements dans le nord et au centre de la France » a annoncé avec précision que « une neige lourde et humide retardera les déplacements, causera potentiellement des coupures de courant et des fermetures d'entreprises en début de semaine dans le nord et au centre de la France ». L'article contenait d'autres déclarations d'impact, et prévoyait notamment des conditions de déplacement difficiles et des fermetures potentielles d'aéroports, ainsi que des retards des services ferroviaires et d'autobus.

Les prévisions Global Hazardtm offertes aux clients utilisant l'AccuWeather Enterprise Solutiontm ont également fait état des menaces que présentait la tempête, anticipant plusieurs centimètres de neige et énumérant les détails spécifiques de l'impact de ce qui, selon les prévisions d'AccuWeather, serait une « tempête hivernale rare et inhabituelle. »

« Bien que ce genre de tempêtes se produisent rarement, il est essentiel que la population continue de rechercher et de recevoir les prévisions les plus précises pour garantir leur propre sécurité », a conclu M. Lavery.

