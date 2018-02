Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang - #avecnosathlètes : Fiers de soutenir les athlètes québécois







QUÉBEC, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Cinquante-deux athlètes québécois, représentant huit sports et quatorze disciplines, prendront part aux Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang, qui se déroulent en Corée du Sud du 9 au 25 février 2018. La délégation canadienne comptera également sur le savoir-faire de seize entraîneuses et entraîneurs du Québec dans sept disciplines sportives.

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, ainsi que le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, souhaitent le meilleur des succès aux athlètes québécois qui y participent, et invitent la population à les encourager à l'aide du mot-clic #avecnosathlètes.

Pour leur permettre d'atteindre les plus hauts sommets de la performance sportive, le Gouvernement du Québec soutient les athlètes dans le cadre du Programme Équipe Québec. Il fournit également un appui aux entraîneuses et entraîneurs qui accompagnent l'élite sportive et favorise la professionnalisation du travail d'entraîneur d'athlètes de haut niveau.

Citations :

«?Les athlètes et entraîneurs qui nous représenteront à PyeongChang contribuent à faire rayonner le Québec dans le monde entier. Ils sont de véritables exemples de détermination et de persévérance. Ils ont mis d'innombrables heures et efforts pour réussir à avoir leur place aux Jeux olympiques. Surmontant les obstacles et les nombreux défis, ils illustrent bien l'importance de persévérer pour réaliser ses rêves. Je me joins à toutes les Québécoises et tous les Québécois pour leur souhaiter d'excellents Jeux olympiques. Sachez qu'au Québec, nous allons suivre vos performances. Nous sommes avec vous et nous croyons en vous.?»

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

«?Les athlètes qui atteignent les sommets dans leur discipline sportive et qui remportent des médailles dans le monde entier sont des modèles et inspirent un grand nombre de jeunes partout au Québec. Ils consacrent temps, efforts et détermination à leur passion et doivent faire preuve d'une grande persévérance pour joindre l'élite mondiale. Tous les athlètes qui performeront sous nos yeux lors des Jeux olympiques sont une source de fierté, d'inspiration et de motivation. Il faut à la fois faire connaître nos athlètes et leurs succès, et louer leur persévérance. Bon succès à tous nos athlètes québécois!?»

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le Ministère et les fédérations sportives québécoises reconnaissent près de 2?500 athlètes identifiés de niveau «?excellence?», «?élite?» ou «?relève?» et près de 3?000 entraîneuses et entraîneurs sont soutenus financièrement pour encadrer ces athlètes de façon permanente.



L'Institut national du sport du Québec et le réseau de centres régionaux d'entraînement multisports offrent des services, directement ou indirectement, à environ 2?300 athlètes de haut niveau.



Plus de 6?195 élèves-athlètes sont inscrits, dans 45 établissements d'enseignement secondaire, à près de 400 programmes Sport-études reconnus par le Ministère et auxquels participent 34 fédérations sportives.

Liens connexes :

Annexe

Liste des athlètes québécois participant aux

Jeux olympiques de PyeongChang



Hockey sur glace

Mélodie Daoust

Ann-Renée Desbiens

Maxim Lapierre

Marc-André Gragnani

Maxim Noreau

Marie-Philip Poulin

Kevin Poulin

Lauriane Rougeau Ski acrobatique

Alex Beaulieu-Marchand

Alex Bellemare

Chris Del Bosco

Chloé Dufour-Lapointe

Justine Dufour-Lapointe

Marc-Antoine Gagnon

Mikaël Kingsbury

Lewis Irving

Kim Lamarre

Catrine Lavallée

Philippe Marquis

Brittany Phelan

Audrey Robichaud

Olivier Rochon

Patinage artistique

Charlie Bilodeau

Meaghan Duhamel

Eric Radford

Julianne Séguin



Patinage de vitesse courte piste

Kim Boutin

Kasandra Bradette

Charle Cournoyer

Pascal Dion

Samuel Girard

Charles Hamelin

François Hamelin

Valérie Maltais

Marianne St-Gelais Ski alpin

Valérie Grenier

Laurence St-Germain

Ski de fond

Cendrine Browne

Anne-Marie Comeau

Alex Harvey







Patinage de vitesse longue piste

Alex Boisvert-Lacroix

Laurent Dubreuil

Olivier Jean

Alexandre St-Jean Surf des neiges

Jasey-Jay Anderson

Sébastien Beaulieu

Laurie Blouin

Baptiste Brochu

Eliot Grondin

Elizabeth Hosking

Maxence Parrot

Sébastien Toutant

