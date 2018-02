adidas Originals entame une collaboration avec Daniëlle Cathari, styliste établie à Amsterdam, à la Fashion Week de New York







- La collection sera disponible exclusivement sur www.adidas.com et dans des magasins porte-drapeau d'adidas Originals -

- Le lancement de la campagne pour la collection des adidas Originals par Daniëlle Cathari met en vedette Kendall Jenner -

NEW YORK, 9 février 2018 /PRNewswire/ -- adidas Originals a marqué le début de sa collaboration très attendue avec Daniëlle Cathari, designer basée à Amsterdam, par une présentation à la Semaine de la mode à New York le 8 février. La collection de prêt-à-porter pour 'femmes capsules' explore l'idée de contraste tout en rendant hommage à l'authenticité de la marque adidas Originals.

À l'occasion de cette collaboration, Daniëlle a fait la connaissance de Kendall Jenner, membre de la famille adidas Originals, laquelle est finalement devenue une partie de l'inspiration de la collection. Suite à la présentation de la Semaine de la mode à New York, adidas Originals a le plaisir de révéler la campagne officielle de collaboration mettant en vedette Kendall, muse de cette collection.

La campagne a été photographiée par Lea Colombo, les créations ont été dirigées par Laura Rule et stylisées par Beth Fenton. Il est désormais possible d'acheter la collection, disponible dès aujourd'hui sur www.adidas.com pour les États-Unis et dans le magasin fleuron d'adidas Originals.

La collection adidas Originals par Daniëlle Cathari propose un point de vue moderne sur les symboles classiques d'Originals, d'adicolor et d'adibreak. L'unique approche de la déconstruction par Cathari en tant que designer a servi de fondation à la collection inspirée par les vêtements sportifs.

Les formes aux trois bandes emblématiques d'Originals, parmi lesquelles figure le célèbre survêtement, ont été réinventées et réinterprétées dans des proportions exagérées, avec des matériaux novateurs et des techniques conceptuelles intenses. La collection joue avec la notion de contraste en assortissant des hauts écourtés s'ajustant aux formes et des pantalons rallongés s'évasant massivement vers le bas, définissant ainsi une nouvelle norme dans le vêtement de ville.

Avec cette offre en avant-première, la collection lance un éventail de couleurs enjouées mêlant des teintes de rouge, bleu, vert et jaune s'animant d'une nouvelle vie en évoluant à partir de la palette typique originelle d'adicolor, dont la présence reste néanmoins vibrante. Des tonalités neutres marient des ombres vertes de forêt, de rose cendré et de blancheur de craie pour évoquer une pertinence contemporaine, unique, mais tout aussi hardie.

La collection adidas Originals par Daniëlle Cathari sera disponible aux États-Unis sur www.adidas.com à partir du 10 février et elle le sera mondialement dans les magasins flambeaux d'adidas Originals à New York City, Londres, Paris et Shanghai, d'autres offres étant prévues en magasin plus tard au cours du printemps.

Unifiant l'amour du monde de la mode pour la ligne la plus caractéristique de la marque, chaque ville de la Fashion Week sera dotée des coloris exclusifs et uniques des survêtements des adidas Originals par Daniëlle Cathari tirés de la collection : New York (orange), Londres (jaune), Paris (bleu) et Shanghai (rose).

Toutes les dates pour la vente au détail dans les magasins sont les suivantes :

New York : 10 février

115 Spring Street, New York, New York 10012

Londres : 17 février

5 Hanbury St, London E1, Royaume-Uni

Paris : 28 février

3 ter rue des Rosiers, 75004 Paris, France

Shanghai : 28 mars

939 W Nanjing Road, Shanghai, Chine

Les photos de la campagne peuvent être téléchargées ici

Les éléments de la collection peuvent être téléchargés ici

Les photos des manifestations peuvent être téléchargées ici

À propos d'adidas Originals :

Inspirée par le riche patrimoine sportif d'adidas ? l'une des marques dominantes dans les sports, ainsi que dans la conception et le perfectionnement de chaussures et vêtements pour athlètes ? adidas Originals est une marque de style vie fondée en 2001. En se basant sur les archives d'adidas, adidas Originals continue à faire évoluer l'héritage de la marque par son engagement envers la création de nouveaux produits, et aussi sa capacité à distiller à travers les yeux de la culture contemporaine de la jeunesse la créativité et le courage rencontrés sur les arènes sportives et les courts. Marquée du célèbre logo aux trois feuillets dont les débuts remontent à 1972 et qui est défendu par ceux qui façonnent encore et définissent une culture créative, adidas Originals reste la marque pionnière des vêtements sportifs pour la rue.

À propos de Daniëlle Cathari :

Daniëlle Cathari a étudié à l'Institut de la mode d'Amsterdam et a exposé pour la toute première fois à l'occasion du défilé de mode des VFiles à la Fashion Week de New York. Pour son programme de spécialisation à l'institut, elle a dessiné plusieurs modèles consistant en survêtements classiques d'adidas qu'elle a déconstruits à partir de collections d'époques et qui lui ont servi à établir les concepts de sa propre collection. Cathari a toujours tenu très haut la notion de redéfinir de nouveaux buts à partir d'anciens matériaux.

