WION, le premier réseau mondial d'information d'Inde déploie ses ailes

Le réseau est désormais disponible au Moyen-Orient et en Afrique

Après avoir fait ses premiers pas en Asie du Sud, World Is One News (WION), le premier réseau mondial d'actualités en anglais créé en Inde, progresse à pas de géant dans le monde entier. Bien que cela ne fasse qu'un an que sa première émission a été diffusée, les téléspectateurs indiens ont d'ores et déjà les yeux rivés sur la première chaîne d'information internationale du pays. Il est très intéressant de constater que, pour la première fois, les spectateurs indiens peuvent bénéficier d'une couverture fouillée d'histoires venues des coins les plus reculés de la planète grâce au point de vue choisi par la chaîne et au prisme utilisé pour sa narration.

WION est désormais présente au Moyen-Orient. Elle a été lancée sur Etisalat - l'un des plus grands réseaux du Moyen-Orient - aux Émirats arabes unis et au Qatar. Les téléspectateurs de ces pays peuvent également regarder WION sur Du & Ooredoo. Les débuts de WION au Moyen-Orient font suite à son lancement dans sept pays africains : le Nigeria, le Kenya, la Zambie, le Zimbabwe, le Ghana, le Botswana et le Rwanda. WION est maintenant l'un des réseaux d'information indiens qui connaît la plus forte croissance. Entre les mois de février et avril prochain, WION va étendre sa portée à d'autres pays d'Asie du Sud comme le Bangladesh, le Sri Lanka et le Myanmar.

Lors de la célébration des 25 ans de ZEE à Dubaï, Subhash Chandra, député du Rajya Sabha (le Conseil des États), a déclaré : « Après des débuts réussis en Inde, WION s'apprête à apporter un journalisme de très grande qualité aux habitants des Émirats arabes unis et du Qatar qui attendent depuis longtemps un réseau mondial originaire d'Inde ».

Les Australiens peuvent, eux aussi, profiter des programmes de WION. La chaîne a été lancée sur Yupp TV alors que des pourparlers sont en cours pour la lancer sur d'autres plateformes en Australie et en Nouvelle-Zélande. WION tient sa promesse de couvrir, avec force détails et en toute impartialité, des histoires qui se déroulent dans le monde entier, un espace qui était jusqu' à présent dominé par les médias occidentaux.

À propos de WION :

Premier réseau de télévision mondial en Inde, WION est présente dans plus de 10 pays et dispose de correspondants dans le monde entier. La chaîne est basée à New Delhi. La société mère de WION, Zee Media Corporation Ltd. (ZMCL), est un nom très connu en Inde. WION, la dernière proposition en date de ZMCL, ne se contente pas de fournir des informations et des points de vue, mais cherche également à s'engager activement envers les téléspectateurs en leur apportant des interactions exclusives avec des leaders d'opinion et des femmes et hommes d'État du monde entier. La série de WION consacrée à ces personnalités se distingue en particulier par des interviews exclusives des plus grands de ce monde. WION revêt déjà une importance planétaire et présente des contenus qui plaisent à la fois à un public jeune et à un public plus âgé.

