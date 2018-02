Nexen Tire fournit des pneus d'équipement d'origine pour FCA US LLC







- Le Roadian HTX RH5 sera livré comme pneu d'équipement d'origine pour la toute nouvelle camionnette 2019 Ram 1500 du constructeur automobile

SÉOUL, Corée du Sud, le 8 février 2018 /CNW/ - Nexen Tire, important fabricant mondial de pneumatiques, a annoncé qu'elle fournira des pneus d'équipement d'origine (OE) pour la toute nouvelle camionnette 2019 Ram 1500 fabriquée par FCA US LLC.

Le tout nouveau Ram 1500 de 2019, fabriqué à l'usine de montage Sterling Heights (SHAP), à Sterling Heights, au Michigan, avec des caractéristiques jamais offertes auparavant dans une camionnette, devient la référence en matière de durabilité, de technologie, d'efficacité et de commodité.

Le Rodian HTX RH5 de Nexen Tire, spécialement conçu pour véhicules utilitaires sport et véhicules tactiques légers, offre une excellente expérience de conduite et une excellente maniabilité sur route et hors route. Parmi ces caractéristiques clés figure une traction renforcée avec protecteurs projetés.

Nexen Tire a déclaré : « Nous continuons d'investir dans la recherche et développement pour améliorer encore la qualité et la technologie des pneus. Nous entendons d'élargir encore notre offre d'équipement d'origine à plus grand nombre de constructeurs automobiles et de modèles dans un proche avenir. »

Nexen Tire a fourni des pneus d'équipement origine pour un certain nombre de modèles de véhicules FCA US, y compris le Ram 3500 et la minifourgonnette Chrysler Pacifica.

À propos de Nexen Tire

Nexen Tire, fondée en 1942, est un fabricant mondial de pneumatiques dont le siège social est situé à Yangsan, dans la province du Gyeongsang du Sud, et à Séoul, en Corée du Sud. Nexen Tire, l'un des fabricants de pneus à la croissance la plus rapide au monde, compte 491 concessionnaires dans 141 pays (depuis juillet 2015) et exploite trois usines de production, deux en Corée (Yangsan et Changnyeong) et une en Chine (Qingdao). Une quatrième usine à Zatec, en République tchèque, commencera ses opérations en 2018. Nexen Tire produit des pneus pour véhicules particuliers, véhicules utilitaires sportifs et camions légers, pneus qui bénéficient d'une technologie avancée et se démarquent par leur excellence dans la conception. La société se concentre également sur la production de pneus UHP (ultra hautes performances) qui font appel à des technologies de pointe. Nexen Tire fournit des pneus d'équipements d'origine à des constructeurs automobiles internationaux dans différents pays du monde. En 2014, la société a réussi un grand chelem en remportant pour la première fois quatre prix de conception, devançant les divers fabricants mondiaux de pneus. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.nexentire.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/639867/Nexen_Tire.jpg

SOURCE Nexen Tire

Communiqué envoyé le 8 février 2018 à 21:04 et diffusé par :