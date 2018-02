Tigre Géant fait don de sous-vêtements aux refuges pour femmes







Des articles de la NOUVELLE collection Carisma d'une valeur de 10 000 $ destinés aux femmes dans le besoin

OTTAWA, le 8 févr. 2018 /CNW/ - Pour célébrer le lancement de Carisma, sa nouvelle gamme de sous-vêtements pour femmes, l'entreprise Tigre Géant fait don de soutiens-gorge et de sous-vêtements confortables aux refuges pour femmes de chaque province où elle est établie. Vous trouverez ci-dessous une liste complète des refuges que nous soutenons.

«?Ces refuges jouent un rôle crucial en servant de lieu de refuge et de réconfort. Il est important que ces endroits aient les biens de première nécessité dont ils ont besoin pour aider ces femmes à retrouver leur estime de soi et à se remettre sur pied?», explique Karen Sterling, vice-présidente du marketing, Giant Tiger Stores Limited.

«?Souvent, les femmes et les enfants arrivent dans les refuges sans objets personnels. S'assurer que les gens ont au moins des sous-vêtements de rechange contribue véritablement à préserver la dignité. Nous sommes heureux que des organisations comme Tigre Géant reconnaissent que nos clients ont besoin de biens de première nécessité que la plupart d'entre nous tiennent pour acquis?», indique Stephanie Taylor, directrice exécutive, Regina Transition House.

«?Tigre Géant est une entreprise qui défend les femmes et la communauté. Comme nos principaux clients sont des Canadiennes, nous voulons nous assurer que nous soutenons des causes qui leur tiennent à coeur?», ajoute Karen Sterling. «?Tigre Géant aide depuis longtemps des organisations caritatives centrées sur les femmes. De notre partenariat bien ancré avec la Fondation CURE à notre partenariat avec la Fondation canadienne des femmes, nous nous engageons à améliorer la vie des Canadiennes.?»

Refuges bénéficiaires

Win House, Alberta : http://winhouse.org/

Regina Transition House, Saskatchewan : www.reginatransitionhouse.ca/

Willow Place Shelter, Manitoba : http://willowplaceshelter.ca/

Maison Interval d'Ottawa, Ontario : https://www.intervalhouseottawa.org/

Inter-Val 1175, Québec : https://www.inter-val.ca/

Liberty Lane, Nouveau-Brunswick : http://www.libertylane.ca/

Anderson House, Île-du-Prince-Édouard : http://www.fvps.ca/anderson-house/

Adsum for Women and Children, Nouvelle-Écosse : http://www.adsumforwomen.org/

À propos de Tigre Géant

Nous sommes le magasin de rabais familial canadien de choix et nous offrons à nos clients des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens. L'entreprise privée Tigre Géant, le secret le mieux gardé au Canada, compte aujourd'hui plus de 240 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 8?300 employés. De plus, les clients peuvent aussi magasiner en ligne?! Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Le magasin au personnel amical et au célèbre logo représentant le tigre jaune est bien plus qu'un magasin offrant de bas prix et une expérience de magasinage agréable?; il contribue à rapprocher les communautés. #PourVousÀmeilleurPrix #FiertéCommunautaireTG #FiertéCanadienneTG

