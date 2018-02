Des chefs-d'oeuvre représentant le printemps seront exposés au Musée national d'art moderne de Tokyo, à proximité du Palais impérial, présentant l'art japonais du 20e siècle







TOKYO, 7 février 2018 /PRNewswire/ -- Le Musée national d'art moderne de Tokyo, le premier musée national d'art du Japon situé au parc Kitanomaru avoisinant le Palais impérial, exposera divers chefs-d'oeuvre représentant le printemps lors de ses expositions printanières annuelles en 2018.

Parmi les oeuvres exposées, citons notamment «?Parting Spring?» de KAWAI Gyokudo qui illustre des cerisiers en fleur. Le chef-d'oeuvre, qui a été désigné comme un bien culturel important, ne peut être exposé qu'une fois par an. En outre, «?Flowers (Image of Evening)?» de FUNADA Gyokuju, une acquisition du musée, sera exposé pour la première fois lors de l'événement annuel. Dans la galerie Artisanats du musée, des céramiques, des laques, des textiles et des oeuvres métalliques seront présentés parmi d'autres oeuvres artisanales.

Vous pourrez voir l'unique collection d'oeuvres d'art du Japon, à partir de laquelle vous pourrez apprendre les plus de 100 ans d'histoire de l'art moderne japonais, au Musée national d'art moderne de Tokyo.

Le parc Chidorigafuchi, accessible à pied depuis le musée, est connu comme l'un des meilleurs endroits du Japon pour voir des cerisiers en fleur, visité par plus d'un million de personnes venant du monde entier. Le musée tient son Festival du printemps pour coïncider avec la période où les fleurs des cerisiers sont en plein floraison.

À propos du Musée national d'art moderne de Tokyo

Le Musée national d'art moderne de Tokyo détient la «?Collection MOMAT?», dans laquelle près de 200 oeuvres de sa collection de plus de 13 000 oeuvres sont exposées avec des explications en anglais lors de chaque période d'exposition. Des audioguides en anglais, chinois et coréen sont également disponibles.

«?Room With A View?», un salon d'observation du Musée d'art, offre une vue panoramique du Palais impérial à la nature somptueuse ainsi que des gratte-ciel.

Site Web : http://www.momat.go.jp/english/

Expositions et événements printaniers

Musée d'art : Collection MOMAT, du 20 mars au 27 mai 2018

Galerie Artisanats : Mains de Maîtres dans la période Meiji : exposition pour le 40e anniversaire de la galerie Artisanats de la collection du musée, du 1er mars au 27 mai 2018

Festival du printemps au Musée national d'art contemporain de Tokyo : du 23 mars au 8 avril 2018

Des boîtes-repas spéciales pour les spectateurs des cerisiers en fleur seront en vente à L'ART ET MIKUNI, un restaurant situé dans les locaux du musée.

