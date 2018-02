NetComm Wireless choisit la famille de modems Snapdragon X50 NR de Qualcomm, pour mettre en place la technologie 5G Fixed Wireless







SYDNEY, 9 février 2018 /PRNewswire/ -- NetComm Wireless Limited (ASX : NTC), un leader mondial dans la conception de technologies d'accès réseau, a choisi Qualcomm Technologies, Inc., une filiale de Qualcomm Incorporated, pour mettre en place la technologie 5G Fixed Wireless, en se concentrant sur l'eMBB (Enhanced Mobile Broadband, ou Haut débit mobile amélioré), pour les opérateurs de télécommunications du monde entier.

NetComm Wireless rejoint nombre de fabricants internationaux d'équipement d'origine, en choisissant la famille de modems Qualcomm® Snapdragontm X50 5G NR, pour lancer à partir de 2019 des produits 5G conformes aux normes.

Steve Collins, le directeur de la technologie de NetComm Wireless, a déclaré : « L'eMBB (ou haut débit mobile amélioré) est probablement l'un des tous premiers exemples d'utilisation de la 5G et constitue une évolution naturelle de la stratégie Fixed Wireless de NetComm Wireless, qui tire parti de notre expertise en matière de services haut débit à large bande. La plateforme de modem Snapdragon X50 5G NR permettra à NetComm Wireless de soutenir les tous premiers utilisateurs du marché cherchant à déployer une solution 5G Fixed Wireless, une solution intéressante pour les opérateurs de télécommunications qui souhaitent remplacer ou compléter les technologies de 'lignes fixes' classiques, telles que le cuivre ou le coaxial. Les opérateurs de télécommunications souhaitant rapidement basculer vers la 5G s'informent déjà auprès de NetComm Wireless sur la façon d'utiliser leurs ressources en matière de spectre et de mettre à niveau l'infrastructure pour leur stratégie d'eMBB 5G Fixed Wireless. »

« Qualcomm Technologies collabore avec NetComm Wireless et les fabricants internationaux d'équipement d'origine, pour fournir au public des expériences mobiles 5G de nouvelle génération, reposant sur les puces modem Snapdragon X50 5G NR », a déclaré Mike Finley, le directeur général adjoint et président de Qualcomm Amérique du Nord et Australie, Qualcomm Technologies Inc. « Qualcomm Technologies est aux avant-postes pour ouvrir la voie à une connectivité 5G NR à haut débit mobile amélioré, en fournissant des solutions de technologies Gigabit LTE aux opérateurs mondiaux et aux dispositifs mobiles actuels. »

À propos de NetComm Wireless

NetComm Wireless Limited (ASX : NTC) est un développeur leader de technologies d'accès haut débit fixe sans fil, d'IoT M2M (machine à machine)/industriel sans fil, ainsi que de Fibre et Câble jusqu'au point de distribution (FTTdp/CTTdp), à l'appui d'un monde de plus en plus connecté. Au travers de notre approche « Listen. Innovate. Solve. », nous apportons des solutions répondant aux besoins uniques des principaux opérateurs de télécommunications, fournisseurs de réseaux centraux, intégrateurs de systèmes, ainsi que des clients gouvernementaux et d'entreprise dans le monde entier. Depuis plus de 35 ans, NetComm Wireless conçoit de nouvelles générations de produits de communications de données pionniers dans le monde, et la société est désormais internationalement reconnue comme un innovateur en matière de technologies de communication. Basée à Sydney (en Australie), NetComm Wireless dispose de bureaux aux États-Unis, en Europe/au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et au Japon. Rendez-vous sur : www.netcommwireless.com.

