Développement du transport collectif : Les mairesses de Montréal et de Longueuil parlent d'une même voix

MONTRÉAL, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les mairesses de Longueuil, Sylvie Parent, et de Montréal, Valérie Plante, sont sorties enthousiastes de leur première rencontre officielle depuis l'élection de novembre. Elles ont longuement discuté des points de convergence entre les deux villes et des dossiers qu'elles pourraient faire progresser, notamment en matière de transport collectif.

À l'aube d'un exercice de planification stratégique du développement du transport collectif pour la région métropolitaine qui s'annonce extrêmement important, les mairesses ont convenu de contacter rapidement le maire de Laval et les représentants des couronnes nord et sud, pour développer une position commune quant au mode de fonctionnement de l'Autorité régionale de transport métropolitain. « Le développement du transport en commun nous tient à coeur, et nous souhaitons contribuer au succès de cette nouvelle gouvernance. Pour ce faire, cependant, nous devons améliorer les relations entre les villes et l'Autorité. Les villes doivent être mises dans le coup plus rapidement dans le cheminement des dossiers et ne doivent pas être limitées à apposer leur signature sur des décisions qui ont déjà été prises », a fait valoir la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Les mairesses ont également discuté de l'importance de parler d'une même voix pour développer des projets structurants qui pourront profiter aux deux villes. « Les centres-villes de Longueuil et de Montréal sont intimement liés et séparés par quelques kilomètres tout au plus. La Société de transport de Montréal est d'ailleurs présente depuis des décennies sur le territoire de Longueuil. La station Longueuil-Université- de-Sherbrooke figure parmi les plus utilisées du réseau et sa modernisation, dans le cadre d'un projet plus large de développement, profitera à une portion importante de la clientèle de la STM », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les deux mairesses sont sorties confiantes de cette rencontre et ont conclu qu'elles étaient sur la même longueur d'onde en ce qui a trait à la gestion du dossier des transports dans la région métropolitaine.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, lors de la signature du livre d'or de Montréal pour officialiser leur rencontre.

