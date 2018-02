Shyft lance un réseau KYC/AML révolutionnaire basé sur la chaîne de blocs pour l'économie mondiale







Une infrastructure de rupture et plus sécurisée pour rationaliser la conformité

ST. MICHAEL, Barbade, 8 février 2018 /PRNewswire/ -- Shyft, le leader de l'infrastructure KYC/AML pour l'économie mondiale, a annoncé aujourd'hui un cadre de chaîne de blocs ouvert et unifié pour la normalisation des mandats de réglementation, de conformité et de diligence raisonnable pour la connaissance de la clientèle (KYC) et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Le système de chaîne de blocs du réseau Shyft Network permettra aux utilisateurs d'obtenir, de stocker, d'interroger et de manipuler des données respectant la conformité afin de les aider à réduire les coûts et à accroître leur efficacité tout en renforçant la sécurité des données de consommateurs.

Le président de Shyft, Joseph Weinberg, a déclaré : « Ces dernières années, la technologie financière a évolué de façon exponentielle. Malheureusement, cela s'est produit au risque de perturbations ou même d'échecs retentissants comme le financement du terrorisme et les acteurs de l'industrie ont eu du mal à suivre le rythme des progrès. Les institutions financières font face à un nombre croissant d'obligations de conformité caractérisées par une complexité et une rigueur accrues où la non-conformité peut entraîner des pénalités juridiques importantes et des dommages à la réputation. Les processus actuels utilisés par les institutions financières pour gérer la conformité réglementaire sont interrompus et très inefficaces pour arrêter le blanchiment d'argent. L'identité est examinée de manière inadéquate et l'industrie est prête à un changement colossal ».

Le réseau Shyft Network vise à fournir un nouveau paradigme pour l'identité numérique. Il sera centré sur la valorisation de la réputation en tant que garantie et sur l'établissement d'une nouvelle norme dans le processus d'attestation. Shyft est un réseau réputé qui permet l'anonymisation de l'identité de la couche de base et l'ancrage des données KYC. Shyft attribue aux individus et aux entreprises des scores de solvabilité en définissant leur réputation, leur vraisemblance, leur crédibilité et leur probabilité d'être fiabilité. Sur le réseau Shyft Network, la crédibilité ou la réputation devient une garantie et les identités des utilisateurs agissent comme des points d'ancrage sur lesquels les ponts et les passerelles sont créés dans de nouveaux ensembles de données qui construisent une crédibilité de notoriété.

Une équipe d'innovateurs et de leaders de l'industrie conseille et fournit une orientation stratégique au projet Shyft. Le comité de conseillers de Shyft est composé de Joseph Weinberg (PDG de Paycase, spécialiste de la cellule de réflexion auprès de l'OCDE, président de Shyft), Chris Forrester (directeur technique de Shyft), Fredrico Nassire (directeur des opérations de Shyft), le conseiller Anthony Di Iorio (PDG et Fondateur de Jaxx & Decentral et cofondateur de Ethereum), Ben Gorlick (ancien directeur et chef de produit chez Blockstream), Loretta Joseph (présidente du Australian Digital Chamber of Commerce Advisory Council [conseil consultatif australien de la chambre de commerce numérique] et chef de la cellule de réflexion de l'OCDE), Jeremy Bornstein (directeur général adjoint et dirigeant de groupe chez Mastercard au Canada) et Bruce Silcoff (président de Fairlane Group).

Anthony Di Iorio, PDG et fondateur de Jaxx & Decentral et cofondateur d'Ethereum, a déclaré : « J'ai identifié la solution KYC de Shyft comme la réforme que beaucoup de mes partenaires et l'ensemble de l'industrie attendaient. La vision sous-jacente de Shyft et le fait que la société soit soutenue par un réseau mondial de régulateurs KYC sont les éléments qui distinguent ce projet parmi les autres présents marchés. Quand j'ai appris que Shyft avait l'objectif de supprimer les frontières autour de l'identité personnelle à l'aide de la chaîne de blocs, j'ai réalisé l'ampleur de l'influence qu'ils auraient sur l'économie internationale ».

Le conseiller principal de Shyft, Bruce Silcoff, a ajouté : « Une crise de sécurité numérique est à nos portes. Des milliards d'identités de consommateurs ont déjà été compromises. Le réseau Shyft Network sera essentiel pour remédier à un système financier défaillant et restaurer la confiance des consommateurs ».

Pour plus d'informations à propos du réseau Shyft Network, veuillez visiter www.shyft.network.

Le président de Shyft, Joseph Weinberg, et le conseiller principal, Bruce Silcoff, sont disponibles pour un entretien.

A propos de Shyft Network :

Shyft est le principal réseau de chaînes de blocs crédible pour l'économie mondiale. Il utilise un cadre ouvert et unifié pour atteindre une plus grande normalisation ainsi qu'une efficacité dans les mandats de conformité réglementaire et de diligence raisonnable. En tant que réseau distribué, Shyft réduira les coûts d'exécution des transactions tout en fournissant simultanément une protection inégalée des données personnelles aux consommateurs, éliminant ainsi le risque de centralisation inhérent aux systèmes de conformité existants. Le score de crédibilité de Shyft permet aux autorités de réglementation et aux entreprises d'effectuer des vérifications de conformité grâce à un indicateur de la réputation de chaque individu sans avoir à stocker les informations personnelles sensibles de manière centralisée. Pour plus d'informations sur Shyft, veuillez visiter :www.shyft.network.

