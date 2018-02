Les autorités en valeurs mobilières du Canada révisent leurs attentes en matière de communication d'information à l'endroit des émetteurs menant des activités liées à la marijuana aux États-Unis







TORONTO, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd'hui l'Avis 51-352 du personnel des ACVM (révisé), Émetteurs menant des activités liées à la marijuana aux États-Unis, qui expose les attentes de leur personnel en matière de communication d'information sur les risques propres aux émetteurs exerçant des activités liées à la marijuana aux États-Unis.

« À la lumière de l'incertitude politique et réglementaire entourant le traitement des activités liées à la marijuana aux États-Unis, le personnel des ACVM a mis à jour ses attentes à l'égard des émetteurs de ce secteur en matière de communication d'information », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers. « L'avis fait aussi suite à l'examen qu'a effectué le personnel des ACVM au vu de l'annulation du Cole Memorandum, et à sa conclusion que l'approche axée sur la communication d'information demeure appropriée dans les circonstances actuelles. »

L'avis révisé comprend des attentes supplémentaires applicables à tous les émetteurs qui mènent des activités liées à la marijuana aux États-Unis, dont ceux qui participent directement ou indirectement à sa culture et à sa distribution, ainsi qu'à ceux qui fournissent des biens et des services à des tiers du secteur américain. On s'attend à ce qu'ils présentent cette information dans les prospectus qu'ils déposent et dans les autres documents requis, comme leurs notices annuelles et rapports de gestion.

Les ACVM continueront de suivre l'évolution du secteur américain de la marijuana.

L'avis révisé remplace la version du 16 octobre 2017 et peut être consulté sur les sites Web des membres des ACVM.

Par ailleurs, la CDS continuera de compenser les titres d'émetteurs menant des activités liées à la marijuana aux États-Unis.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Renseignements :

Sylvain Théberge

Autorité des marchés financiers

514 940-2176

Kristen Rose

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

416 593-2336

Hilary McMeekin

Alberta Securities Commission

403 592-8186

Alison Walker

British Columbia Securities Commission

604 899-6713



Jason (Jay) Booth

Commission des valeurs mobilières du Manitoba

204 945-1660

Erin King

Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Nouveau-Brunswick

506 643-7045

David Harrison

Nova Scotia Securities Commission

902 424-8586

Steve Dowling

Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Superintendent of Securities

902 368-6288

John O'Brien

Office of the Superintendent of Securities

Terre-Neuve-et-Labrador

709 729-4909

Rhonda Horte

Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon

867 667-5466

Jeff Mason

Bureau des valeurs mobilières

Nunavut

867 975-6591

Tom Hall

Bureau du surintendant des valeurs mobilières

Territoires du Nord-Ouest

867 767-9305



Shannon McMillan

Financial and Consumer Affairs

Authority of Saskatchewan

306 798-4160



SOURCE Autorité des marchés financiers

Communiqué envoyé le 8 février 2018 à 17:59 et diffusé par :